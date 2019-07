Spendenübergabe im Landratsamt

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Zweiter Landkreis-Cup Golf bringt 1.000 Euro für die Bürgerstiftung Augsburger Land ein

Am Sonntag, 2. Juni 2019, wurde zum zweiten Mal der Landkreis-Cup Golf ausgetragen. Rund 100 Sportlerinnen und Sportler – vom gelegentlichen Freizeitgolfer bis hin zum ambitionierten Turnierspieler – waren der öffentlichen Einladung von Landrat Martin Sailer gefolgt und hatten sich auf der Anlage des Golfclub Augsburg in Bobingen-Burgwalden eingefunden. Wie schon im Vorjahr unterstützten sie damit auch einen guten Zweck: Fünf Euro jeder Startgebühr gingen an die Bürgerstiftung Augsburger Land. Landrat Martin Sailer hat den Betrag nun von 525 Euro auf 1.000 Euro aufgerundet und gemeinsam mit der Sportbeauftragten des Landkreises, Barbara Wengenmeir, an die beiden Stiftungsvorsitzenden Dr. Jürgen Idzko und Helmuth Linder im Landratsamt Augsburg übergeben. „Die Bürgerstiftung unterstützt die Menschen in der Region und trägt so zu einem großen Teil zum Erhalt und zur Förderung der Lebensqualität bei. Deshalb freut es mich, die tollen Projekte der Bürgerstiftung mit dieser Spende auch finanziell unterstützen zu können“, so der Landrat.