Saisonbeginn bei den Keglern des TSV Aufgehts Steppach

HERREN I.

Im ersten Punktspiel der neuen Saison ging es ins Allgäu zu den Sportfreunden vom SKC Unterthingau. Von Beginn an deutlich in Rückstand geraten, gelang es im weiteren Spielverlauf nicht, entscheidend Boden gut zu machen. Gegen einen gut aufgelegten Gastgeber musste man sich am Ende mitPunkten undHolz geschlagen geben.Die Hausherren kamen von Anfang an besser ins Spiel. So geriet man nach der Startpaarung mit 0:2 Punkten und 89 Holz deutlich ins Hintertreffen. Die Duelle im Mittelabschnitt verliefen auf Augenhöhe, der Rückstand wuchs geringfügig auf 91 Holz an. Das Highlight des Tages konnte der TSV Steppach im Schlussduo für sich verbuchen,spielte mit hervorragendenHolz klare Tagesbestleistung. Zwar verkürzte man den Rückstand merklich, am Gesamtsieg des SKC Unterthingau war trotzdem nicht mehr zu rütteln.Im kommenden Heimspiel gegen Losodica Munningen gilt es nun, sich mit einer geschlosseneren Mannschaftsleistung zu präsentieren. Dann sollten die ersten Punkte auf der Habenseite nicht lange auf sich warten lassen.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (0) 515 – 593 (4) F. Haggenmüller , Christian Saule (2) 548 – 559 (2) C. Pawlicki, Christian Diel (0) 491 – 541 (4) W. Velioniskis, Christian Steppe (3) 561 – 513 (1) B. Höhensteiger, Georg Spengler (1,5) 549 – 565 (2,5) A. Pawlicki, Peter Koreny (3) 614 – 562 (1) C. Wild.

HERREN II.

Auch für die zweite Herrenmannschaft stand zum Saisonauftakt ein Auswärtsspiel auf dem Programm, bei den Sportfreunden des KC Stepperg. Der Spielverlauf war leider ein Spiegelbild des letztjährigen Matches. Nach der Startpaarung konnte man bei 1:1 Punkten und einem Minus von 38 Holz noch hoffen. Gegen die starke Mittelpaarung der Gastgeber war dann aber kein Kraut gewachsen, das Resultat war ein vorentscheidender Rückstand von 1:3 Punkten und 175 Holz. Auch eine gute Leistung der TSV Schlussspieler –spielte mitHolz Mannschaftsbestleistung – konnte gegen den an diesem Tag in allen Belangen überlegenen KC Stepperg nichts ausrichten. Letztlich unterlag man mit dem Endergebnis vonHolz undPunkten.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Winfried Cermak (1) 530 – 569 (3) D. Heckl, Elias Luigart (2) 510 – 509 (2) S. Schuster, Horst Eckert (0) 485 – 558 (4) A. Mayer, Marco Schmid (0) 474 – 538 (4) J. Heckl, Robert Heuberger (1) 531- 535 (3) J. Stachel, Wolfgang Lange (1) 554 – 561 (3) J. Friedl.

HERREN III.

Besser lief es für die dritte Herrenmannschaft im Heimspiel gegen den SSV Bobingen 4. Die Startpaarung fand gut ins Spiel und kegelte sich bei 1:1 Punkten mit 22 Holz in Führung. Trotz eines starken ersten Durchgangs der TSV-Schlussspieler ließen sich die Gäste nicht abschütteln und schafften in Durchgang zwei und drei den Anschluss, ehe der TSV in den letzten 30 Schub alles klar machte. Am Ende hieß esundfür den TSV Steppach. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Johann Heuberger (2) 519 - 499 (2) R. Gilg, Reinhard Blank (1,5) 492 - 490 (2,5) R. Jenisch, Willi Sahl (2) 514- 494 (2) A. Lorz, Rudolf Mayer (2) 527 - 503 (2) J. Dischl.

Kreisklasse F Gemischt.

Im Heimspiel gegen Kissing-Mering ließ der TSV Aufgehts Steppach den Gästen von Anfang an keine Chance Bereits nach der Startpaarung lag man mit 2:0 Punkten und 111 Holz vorentscheidend in Front. Die Schlusspaarung setzte das fort, was ihre Vorgänger begonnen hatten und erhöhte das Plus 191 Holz. Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten des TSV Steppach Tagesbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Andrea Zschappa (4) 504 - 432 (0) Petra Schubert, Marlies Roch (3) 496 - 457 (1) Bernd Friedrich, Gerhard Zschappa (3) 520 - 449 (1) Steffen Schubert, Adele Weber (2) 525 - 516 (2) Carola Rummer.