Saisonabschluss bei den Keglern des TSV Aufgehts Steppach

HERREN I.

Im letzten Heimspiel gegen den Lokalrivalen Fortuna Schwabmünchen musste man trotz einer sehr guten Mannschaftsleistung einePunkteniederlage bei einem Gesamtergebnis vonhinnehmen. Die Gäste aus Schwabmünchen spielten Saisonbestleistung und sicherten sich damit den Klassenerhalt.Dabei begann das Spiel für den TSV optimal. Beide Startspieler knackten die 600-er Marke,konnte sogar mit der hervorragenden Tagesbestleistung vonHolz den besten Spieler der Gäste bezwingen. Die Belohnung war eine 2:0 Punkteführung bei einem Plus von 47 Holz. Als auch noch in der Mittelpaarung durch eine 9 im vorletzten Schub ein weiterer Mannschaftpunkt gesichert werden konnte, ging man mit einem Vorsprung von 3:1 Punkten und 27 Holz in die Schlusspaarungen. Wer glaubte, dass der Schwabmünchner Widerstand damit gebrochen war, sah sich getäuscht. In einem spannenden Finale konnten die Gäste mit überlegenen 310 Holz im letzten Durchgang das Spiel endgültig zu ihren Gunsten entscheiden.In der Tabelle belegt der TSV Steppach damit in seiner ersten Landesliga-Saison einen guten sechsten Platz.Josef Leichtle (3) 605 – 601 (1) H.-P. Breyer, Peter Koreny (3) 600 – 557 (1) M. Below, Christian Diel (2) 535 – 531 (2) J. Below, Thomas Kempfle (1) 537 – 562 (3) M. Schaller, Christian Saule (1) 530 – 543 (3) H. Traber, Matthias Lange (0) 548 – 592 (4) J. Oswald.

HERREN II.

Nachdem der Klassenerhalt schon letzte Woche gesichert wurde, konnte man unbeschwert in das letzte Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SC Mühlried gehen. Die Gäste begannen stark. Bei 1:1 Punkten geriet man mit 43 Holz in Rückstand. Im Mittelabschnitt konnte der TSV dem Spiel eine Wende geben, einmal mehr spieltemit überragendenHolz Tagesbestleistung. Bei 3:1 Punkten machte man aus dem Holzrückstand ein Plus von 53 Holz. Mit einer konstanten Leistung hielt das Schlussduo den Gegner auf Distanz und sicherte damit den verdientenPunktesieg bei einem Gesamtergebnis vonHolzIn der Abschlusstabelle belegt der TSV mit 18:18 Punkten den 7. Platz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Elias Luigart (0) 498 – 566 (4) E. Eisenhofer, Winfried Cermak (3) 527 – 502 (1) P. Feigl, Daniel Seidl (4) 584 – 497 (0) T. Streicher, Georg Spengler (2) 525 – 516 (2) J. Hanke, Christian Steppe (4) 529 - 511 (0) J. Ottilinger, Willi Sahl (2) 517 – 533 (2) J. Pittius.Da die Meisterschaft bereits letzte Woche feststand, konnte der TSV befreit aufspielen. Bereits nach der Startpaarung lag man mit 2:0 Punkten und vorentscheidenden 127 Holz in Front.erzielte dabei die überragende Tagesbestleistung vonHolz. In der Schlusspaarung konnten die beiden TSV-Jugendspieler an die Leistungen des Startduos anknüpfen und brachten den überlegenenPunktesieg mit einem Gesamtergebnis vonHolz sicher nach Hause.Gratulation zu einer tollen Saison und Tabellenplatz Eins.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Rudolf Mayer (4) 572 - 439 (0) W. Hirschleger, W. Oppenländer / G. Zschappa (2,5) 489 - 495 (1,5) W. Gilg, Elias Luigart (1,5) 517 - 523 (2,5) W. Dixon, Marco Schmid (3) 505 - 485(1) R. Jenisch.