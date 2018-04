Newcomer sind Bayerische Meister

Augsburg : TSC dancepoint e.V. |

Am Samstag, den 17. März, fanden die Bayerischen Meisterschaften Boogie Woogie 2018 in Eggenfelden statt. Für den TSC dancepoint e.V. gingen drei Tanzpaare an den Start, darunter ein „Neuzugang“, der für eine Überraschung sorgte.

Die Trainer sind zufrieden

Der erste Start von Eva-Maria Liebl und Mark Bennewitz in der Turnierklasse Main B sorgte für die Sensation auf der Bayerischen Meisterschaft. Die Newcomer holten sich völlig überraschend den Pokal! Ausgerechnet hatten sich die beiden noch nicht so viel, da sie erst vor einem Jahr mit dem Boogie Woogie Tanzen begonnen hatten. Zudem war es ihr erster Start in einer Turniersportklasse im Boogie Woogie. Nach nur einem Testturnier im Breitensport vor einer Woche, entschlossen sich die beiden in Absprache mit den Trainern, auf der Bayerischen Meisterschaft gleich in der Haupgruppe B, der zweithöchsten Klasse, einzusteigen.Die Anspannung vor diesem großen Tag war erkennbar. Der erste Auftritt auf der Fläche verlief durch die zu große Nervosität noch zögerlich und unkoordiniert. Trotzdem reichte es für die unmittelbare Qualifikation in die Endrunde. Bestärkt, oben mitzuspielen und vom Ehrgeiz gepackt, bereiteten sie sich gut vor, während die anderen Paare weiter um die Finalplätze kämpften. Unter einem tollen Publikum, das alle Paare unterstütze und jede gelungene schwierige Figur mit Applaus belohnte, rückte das unmöglich Geglaubte in greifbare Nähe. Zumal die Zuschauer viele Aktion der beiden im Finale lautstark bejubelten. Der bange Blick auf die Anzeigetafel bestätigte dann den tollen Erfolg für die beiden bei diesem ersten Turnier. Es war bis dahin tatsächlich der 1. Platz! Nachdem nur noch 2 Paare nach ihnen an den Start gingen, war der 3. Platz schon sicher. Die beiden nachfolgenden Tanzpaare konnte den beiden den Sieg nicht mehr streitig machen. Mit einem kleinen Vorsprung ließen Eva-Maria und Mark die Konkurrenz hinter sich und konnten es zunächst kaum fassen. Diese bei der Bayerichen hervorragend gemeisterte Generalprobe lässt für die anstehenden Süddeutschen Meisterschaften am 21.04.18 in Amberg hoffen, mithalten zu können.Die Trainer Dagmar und Thomas Adler, waren mit der Leistung und Nervenstäke ihrer neuen Schützlige sehr zufrieden. Ebenso wie mit der gezeigten Performance der beiden anderen Paare, die vom Königsbrunner Verein an den Start gingen.Denn auch in der Senior B Klasse konnte das Team aus Königsbrunn Punkten. Elke und Thomas Risch und Simone und Stefan Frank gingen in dieser Klasse an den Start. Zuletzt noch durch Verletzungen, wie Rippenbrüche geplagt, konnten Thomas und Elke in der Vorbereitung nicht so trainieren, wie sie es gerne wollten. Das Ziel, sich wieder einen Platz auf dem Treppchen zu ertanzen, war als Sieger der Bayerischen Meisterschaft im letzten Jahr und somit Titelverteidiger, trotzdem ihr Wunsch für diese Meisterschaften. Im Finale, nach einer überzeugenden Runde, gelang es ihnen, den Vize Titel nach Königsbrunn zu holen. Sichtlich zufrieden, war ihr Ziel für dieses Tunrier erreicht worden.Simone und Stefan Frank tanzten sich zu guter Letzt mit einer gelungenen Performance auf den 7. Platz in dieser Klasse.