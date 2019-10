Licht und Schatten bei den Keglern des TSV Aufgehts Steppach

HERREN I.

Mit dem Heimsieg von letzter Woche im Gepäck ging es zu den bislang sieglosen Sportfreunden des TSV Ingolstadt Nord. Das lange Zeit spannende Spiel konnte der TSV Aufgehts Steppach im Schlussspurt mitPunkten undHolz für sich entscheiden.Die Startpaarung fand gut ins Spiel. Trotz eines missglückten letzten Durchgangs erspielte man sich bei 1:1 Punkten einen Vorsprung von 22 Holz. Wie schon ihre Vorgänger zeigte das Steppacher Mittelduo gegen Ende Schwächen, konnte aber der Schlusspaarung einen hart erkämpften Vorsprung von 3:1 Punkten und 37 Holz mitgeben. Leider war dieses Plus bereits nach 30 Schub auf magere 8 Holz geschmolzen. Das Spiel war wieder völlig offen. Dank einer tollen Leistungssteigerung und 304 Holz in Durchgang zwei kegelte man sich mit 55 Holz in Front. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen, der TSV konnte das Match sicher nach Hause spielen. Tagesbester war Schlusskeglermit souveränenHolz.Ende gut, alles gut. Letztlich ein wichtiger Auswärtserfolg, der Selbstvertrauen gibt.Das braucht man definitiv im Heimspiel am kommenden Samstag um 14:30 Uhr auf den Bahnen der Sandbergstuben, wenn der bislang verlustpunktfreie Tabellenführer DJK Eichstätt zu Gast sein wird.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (3) 534 – 505 (1) A. Heinz, Peter Koreny (2) 553 – 560 (2) U. Hammer, Christian Steppe (2) 527 – 523 (2) M. Rinninger, Christian Saule (2,5) 532 – 521 (1,5) B. Weichhart, Christian Diel (3) 570 – 528 (1) M. Kellner, Georg Spengler 536 (2) – 517 (2) O. Eckert.

HERREN II.

Im Auswärtsspiel gegen den KC Karlshuld - einem der Titelaspiranten der Liga – stand ein dicker Brocken auf dem Programm. Trotz der Mannschaftsbestleistung vonmitHolz geriet man nach der Startpaarung bei 1:1 Punkten mit 62 Holz deutlich ins Hintertreffen. Auch die Steppacher Mittelpaarung hatte nicht ihren besten Tag, ein Rückstand von insgesamt 148 Holz bei 1:3 Punkten sprach für sich. Das Schlussduo konnte an der drohenden Niederlage nichts mehr ändern, das Minus erhöhte sich auf 218 Holz. Letztlich unterlag man den Gastgebern deutlich mitPunkten undHolz.An diesem Tag waren die Sportfreunde aus Karlshuld mit einem überragenden Mannschaftsergebnis die bessere Mannschaft, das muss man neidlos anerkennen. Jetzt gilt es, nicht den verlorenen Punkten nachzutrauern, sondern sich auf die eigene Spielstärke zu besinnen. Dann werden die zum Klassenerhalt notwendigen Punkte auch nicht ausbleiben.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Elias Luigart (0) 506 – 585 (4) S. Riehl, Winfried Cermak (3) 560 – 543 (3) N. Walter, Wolfgang Lange (1) 521 - 548 (3) C. Wagner, Rudolf Mayer (0) 493 – 552 (4) M. Knoll, Robert Heuberger (1) 518 - 578 (3) M. Lang, Hans Heuberger (1) 522 – 532 (3) U. Hammerer.

HERREN III.

Im Spiel gegen Draufgänger Augsburg konnte die dritte Herrenschaft die bisherigen guten Leistungen auf den heimischen Bahnen nicht bestätigen. War das Spiel nach der Startpaarung noch ausgeglichen – bei 1:1 Punkten lag man mit einem Holz in Front-, verlor man im weiteren Spielverlauf zusehends an Boden. Die Schlußkegler der Gäste dominierten ihre Gegner und holten sich beide Mannschaftspunkte. Nachdem man auch im Gesamtholzergebnis das Nachsehen hatte, war die NiederlagePunkten undHolz nicht mehr abzuwenden. Mannschaftsbestleistung spielte einmal mehrmitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (Steppach zuerst genannt):Reinhard Blank (1) 451 – 483 (3) S. Bettigkofer, Rudolf Mayer (2,5) 520 – 487 (1,5) J. Brummer, Johann Heuberger (2) 503 - 524 (2) G. Hundt, Gerhard Zschappa (1) 485 – 520 (3) H. Schmid.Die Gemischte des TSV Steppach hatte die Sportfreunde vom FSV Inningen zu Gast. Nach holprigen Beginn kam man mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel. Die Startpaarung erkämpfte sich bei 1:1 Punkten ein Plus von 34 Holz. In sehr guter Verfassung präsentierte sich das Steppacher Schlußduo und konnte das Match überlegen nach Hause spielen. Das Spiel endete mitPunkten bei einem Gesamtergebnis vonHolz. Mannschaftsbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (Steppach zuerst genannt):Elke Sohr (2) 409 – 437 (2) Conny Ahle, Gerhard Zschappa (4) 502 – 440 (0) Patrick Böldt, Andrea Zschappa (4) 517 - 450 (0) Helmut Dürrwanger, Marlies Roch (3) 523 – 486 (1) Erika Durchdenwald.Im folgenden Spiel musste man beim TUS Fürstenfeldbruck antreten. Die erste Spielhälfte verlief nicht nach dem Wunsch der Steppacher, man lag bei 1:1 Punkten mit 29 Holz im Rückstand. Dank einer souveränen Leistung des Schlußduos konnte der TSV das Spiel drehen und einen deutlichenSieg mitHolz feiern. Tagesbeste warmitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (Steppach zuerst genannt):Gerhard Zschappa (2) 490– 484 (2) Hanh Hanuschka, Reinhard Mayr (1) 437 – 472 (3) Petra Scharfen / Erika Kintopp, Marlies Roch (2) 500 - 457 (2) Degenhard Bauer, Adele Weber (3) 511 – 462 (1) Rita Krüger.