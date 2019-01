Kegler des TSV Steppach starten mit Siegen ins neue Jahr

DAMEN.

Die Damen des TSV Aufgehts Steppach hatten im Mittelfeldduell den KSC Friedberg zu Gast. Die Startduelle verliefen weitgehend ausgeglichen, man erspielte sich bei 1:1 Punkten eine Führung von 14 Holz. Das Match blieb auch im Folgenden spannend. Erst im letzten Durchgang machte man alles klar und gewann das Match mitPunkten undHolz. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Elke Sohr (2) 467- 481(2) I. Rahman, Marlies Roch (2) 539- 521(2) P. Meixner, Andrea Zschappa (1) 505- 513(3) J. Steinbeiß, Adele Weber (3) 515- 469 (1) E. Köhler.

HERREN I.

. Im Spiel beim Tabellennachbarn Fortuna Penzberg holten sich die Herren des TSV Aufgehts Steppach zwei wichtige Auswärtspunkte. Nach spannendem Verlauf behielt man mitPunkten undHolz die Oberhand.Dank der Mannschaftsbestleistung vonHolz durchund eines Ergebnisses deutlich unter der 500er Marke der Gastgeber lag man nach der Startpaarung bei 1:1 Punkten mit 44 Holz in Führung. Mit konstantem Spiel im Mittelabschnitt gelang es, den Vorsprung auf 2,5:1,5 Punkte und 64 Holz auszubauen. Verlief der erste Durchgang der Schlusspaarungen noch ausgeglichen, so schmolz der Vorsprung der Steppacher mit Fortgang des Spieles immer mehr dahin. Letztendlich aber behielten die TSV-Spieler die Nerven und brachten einen 28-Holz-Vorspung ins Ziel.Ein ganz wichtiger Auswärtserfolg, der den dritten Tabellenplatz bedeutet und für die weiteren Spiele Selbstvertrauen gibt.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (1) 534 – 582 (3) K. Stremair , Peter Koreny (4) 576 – 484 (0) J. Kral / A. Coban, Christian Saule (2) 534 – 534 (2) H.-M. Pitters, Thomas Kempfle (2) 532 – 512 (2) F. Kreher, Matthias Lange (2) 532 – 524 (2) T. Mährlein, Christian Diel (1) 520 – 564 (3) T. Huppenberger.

HERREN II.

Im Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn SKC Königsmoos galt es für die zweite Herrenmannschaft, sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen.In Startduellen war Spannung angesagt, mit nur 7 Holz bei 1,5:0,5 Punkten hatte man knapp die Nase vorn. Das TSV-Mittelfeld konnte voll überzeugen -spielte mitTagesbestleistung - und schraubte das Plus auf 100 Holz und 2,5:1,5 Punkte. Nun musste nur noch der Holzvorsprung verteidigt werden, dann war den Steppachern der Sieg nicht mehr zu nehmen. Und das gelang der Schlusspaarung ohne Problem, das Plus konnte sogar noch auf 124 Holz ausgebaut werden. Das Endergebnis lautetePunkte undHolz zu Gunsten des TSV Steppach.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Winfried Cermak (2) 526– 526 (2) M. Habersetzer, Robert Heuberger (3) 509– 502 (1) H. Wäcker, Ulrich Diel (4) 573– 474 (0) J. Wäcker, Daniel Seidl (2) 562– 568 (2) J. Kramer, Christian Steppe (2) 514- 514(2) C. Wäcker, Georg Spengler (2,5) 531 – 507 (1,5) M. Lang.

HERREN III.

Die dritte Herrenmannschaft wollte im Heimspiel gegen Mammendorf 2 an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. In der Startpaarung stieß man jedoch auf heftige Gegenwehr. Bei 1:1 Punkten geriet man knapp mit 6 Holz in Rückstand. In den Schlussduellen kam man dann besser ins Spiel und konnte dem Gegner neben den beiden Mannschaftspunkten auch 54 Holz abnehmen. Dabei spieltemitHolz überragende Tagesbestleistung. Der Endstand lautetePunkte undHolz zu Gunsten des TSV.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Wolfgang Oppenländer (2) 520- 493 (2) D. Rangott, Marco Schmid (1) 487- 520 (3) S. Walter, Gerhard Zschapa (3) 484- 470 (1) R. Gross, Elias Luigart (4) 538- 498 (0) W.Vogl.