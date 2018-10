Herren des TSV Aufgehts Steppach schließen nach Punkten zum Tabellenführer auf

HERREN I.

. In der Partie des TSV Steppach gegen den SKC Baar-Ebenhausen wollte man die letztwöchige Heimniederlage möglichst schnell vergessen machen. Die Duelle der Startspieler verliefen ausgeglichen, bei 1:1 Punkten stand ein denkbar knappes Plus von einem Holz zu Buche. In der Mittelpaarung lief es für den TSV dann besser. Neben den beiden gewonnenen Mannschaftspunkten konnte der Vorsprung auf 34 Holz ausgebaut werden. Für Spannung war gesorgt. Das Schlussduo des TSV setzte sich in den ersten beiden Durchgängen immer weiter vom Gegner ab. Für die endgültige Entscheidung sorgte der überragende Schlussspurt von, der nach Anlaufschwierigkeiten mit 161 und 163 Holz zwei Spitzenergebnisse erzielte und zu gleich mitHolz Tagesbestleistung spielte. Das Spiel endete mitPunkten bei einem Gesamtergebnis vonHolz zu Gunsten des TSV Steppach. Ein wichtiger Heimsieg, der für den TSV Steppach in der Tabelle den 2. Platz bedeutet.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Josef Leichtle (2) 538 – 532 (2) B. Schweiger, Peter Koreny (1) 555 – 560 (3) M. Gärtner, Christian Diel (4) 548 – 530 (0) C. Kiesewetter, Christian Saule (3) 522- 507 (1) T. Braunstein, Matthias Lange (3) 558 – 517 (1) M. Königer, Thomas Kempfle (2) 562 – 541 (2) K. Kiesewetter.

HERREN II.

Im Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer KC Karlshuld hatte die zweite Herren einen schwerer Brocken auf dem Programm. Dank einer guten Leistung der Startpaarung ging man mit 2:0 Punkten und 33 Holz in Führung. Die Mittelpaarung der Gäste legte dann zu, der TSV konnte vor allem dank der Tagesbestleistung vonmitHolz dagegen halten und die Führung bei 3:1 Punkten auf 49 Holz ausbauen. Entschieden war deswegen noch lange nichts. Zumal die Gäste mit Udo Hammerer einen der schnittbesten Spieler der Liga aufbieten konnten. Trotz der erwartet starken Leistung des KC-Spielers in den Durchgängen 1-3 ließ sich Jugendspieler Marco Schmid nicht abschütteln und konnte den Schlussdurchgang klar für sich entscheiden. So wurde letztlich der so wichtige Heimsieg mitPunktenHolz unter Dach und Fach gebracht.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Ulrich Diel (2) 551– 534 (2) C. Wagner, Horst Eckert (2) 502– 486(2) T. Meir, Willi Sahl (3) 555– 526 (1) M. Knoll, Christian Steppe (0) 526- 541(4) J. Albrecht, Johann Heuberger (4) 516– 488 (0) T. Dürfeldt, Marco Schmid (1) 529– 560 (3) U. Hammerer.. Ein tadelloses Spiel lieferte die Dritte Herren im Auswärtsspiel beim FC Stätzling 2 ab. Bereits die Startpaarung legte ein 2:0 bei einem Plus von 25 Holz vor. Die Schlusspaarung knüpfte an die guten Leistungen an und erkegelte sich neben den beiden Mannschaftspunkten noch ein Gesamtplus von 137 Holz. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten des TSV.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Marco Schmid (2) 498 - 494 (2) W. Dehm, Gerhard Zschappa (3) 496 - 475 (1) M. Ullrich, Reinhard Blank (4) 502 - 441 (0) S. Wintermayr, Wolfgang Oppenländer (3) 503 - 452 (1) A. Wintermayr.

DAMEN.

Im Auswärtsspiel gegen den KC Landsberied konnten die Damen des TSV Aufgehts Steppach leider nicht in voller Mannschaftsstärke antreten. So war bereits nach der Startpaarung bei einem Punktestand von 1:1 und einem Holzrückstand von 296 - eine verletzte Spielerin konnte nicht ersetzt werden - nur noch ein Unentschieden möglich. Diese Hoffnung machte jedoch die Landsberieder Schlussspielerin mit Tagesbestleistung zunichte. So hatte der TSV letztendlich mitPunkten undHolz das Nachsehen. Mannschaftsbeste TSV-Spielerin warmitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Elke Sohr (0) 174 - 491 (4) G. Neumann, Marlies Roch (2) 460 - 440 (2) K. Fehle, Nadja Steppe (0) 469 - 512 (4) T. Ruppert, Adele Weber (4) 496 - 435 (0) P.Ficker.