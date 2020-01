Erste Herrenmannschaft des TSV Aufgehts Steppach beendet das Jahr 2019 mit einem Sieg

Landesliga Süd.

Im letzten Punktspiel des Jahres gegen den SKC Unterthingau zeigte der TSV Aufgehts Steppach eine überzeugende Mannschaftsleistung. MitPunkten undHolz gelang ein wichtiger Sieg im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.Die Startpaarung erfüllte die gesetzten Erwartungen und brachte den TSV mit 1,5:0,5 Punkten und 37 Holz in Führung. Einmal mehr spieltemitHolz Mannschaftsbestleistung. Das erste Duell des Mittelabschnitts wurde dank eines Ausrutschers der Gäste deutlich gewonnen. Die die bis zur letzten Kugel spannende zweite Paarung ging trotz sehr guter Leistung von Christian Saule an die Gäste. Bei 2,5 : 1,5 Punkten erspielte man sich einen deutlichen Vorsprung von 103 Holz. Dieses Plus galt es nun zu verteidigen, um somit die noch fehlenden zwei Mannschaftspunkte zu holen. Bereits im ersten Durchgang konnte das Steppacher Schlussduo die Führung auf vorentscheidende 148 Holz ausbauen. Dass im weiteren Spielverlauf beide Duelle noch verloren gingen, tat der Freude über den verdienten Sieg keinen Abbruch.Wenn man diese Form ins neue Jahr mitnimmt, sollte im nächsten Auswärtsspiel beim Tabellenschlußlicht Munningen ein Erfolg machbar sein.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (2) 546 – 546 (2) S. Haggenmüller , Peter Koreny (3) 579 – 542 (1) C. Pawlicki, Christian Saule (2) 574 – 576 (2) M. Pawlicki, Christian Diel (3) 552 – 484 (1) B. Höhensteiger, Christian Steppe (1,5) 570 – 581 (2,5) A. Pawlicki, Georg Spengler 525 (1) – 523 (3) C. Wild.

Bezirksliga Nord.

Die zweite Herrenmannschaft hatte den Tabellenführer KC Stepperg zu Gast. Und die zeigten von Anfang an, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Trotz der Mannschaftsbestleistung vonmitHolz geriet man mit 0:2 Punkten und 43 Holz in Rückstand. Auch das Steppacher Mittelfeld konnte dem Spiel keine neuen Impulse geben. Lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner mussten dennoch beide Mannschaftspunkte abgegeben werden. Ein 0:4 und ein Gesamtminus von 73 Holz ließen die Steppacher Ambitionen auf den Nullpunkt sinken. Für das Schlussduo blieb nicht mehr viel zu korrigieren, die drohende Niederlage konnte nicht mehr verhindert werden. Am Ende hatte man mitPunkten undHolz klar das Nachsehen.Kein Grund zur Traurigkeit, man hat nicht jeden Tag den Tabellenführer zum Gegner. Es gilt jetzt, sich ganz auf das machbare zu konzentrieren und im nächsten Punktspiel beim Lokalrivalen und Tabellennachbarn SpVgg Deuringen wieder zu zeigen, was in der Mannschaft steckt.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (Steppach zuerst genannt):Robert Heuberger (1) 504 – 546 (3) J. Stachel, Winfried Cermak (2) 538 – 539 (2) J. Friedl, Marco Schmid (1) 524 - 551 (3) A.Mayer, Horst Eckert (2) 506 – 509 (2) D. Heckll, Johann Heuberger (3) 530 - 544 (1) J. Heckl, Elias Luigart (1) 517 – 545 (3) S. Schuster.Zum Jahresabschluss hatte die Dritte Herren bei den Sportfreunden des SSV Bobingen 4 anzutreten. Zwar lag man nach den Startpaarungen mit 2:0 Punkten in Führung, jedoch mit 18 Holz in Rückstand. In der zweiten Spielhälfte drehten dann die Steppacher richtig auf.spielte mit tollenHolz überlegeneTagesbestleistung. Da auch das zweite Schlussduell gewonnen werden konnte, landete man in dem lange Zeit spannenden Spiel letztlich einen klaren Sieg mitPunkten undHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (Steppach zuerst genannt):Reinhard Blank (3) 475 – 497 (1) J. Dischl, Rudolf Mayer (2) 519 – 515 (2) A. Scholz, Johann Heuberger (2,5) 558 - 529 (1,5) R. Bobinger, Willi Sahl (3) 530 – 483 (1) R. Gilg.

Kreisklasse F Gemischt.

Die Gemischte Mannschaft des TSV Steppach spielte im Auswärtspiel bei Kissing-Mering. Und nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Die Startpaarung konnte sich bei ausgeglichenem Punktekonto einen beruhigenden Vorsprung von 63 Holz erspielen. Das Schlussduo des TSV legte dann richtig los. Neben den beiden Mannschaftspunkten nahm man den Gegnern 167 Holz ab. Das Spiel endete mit einem klarenund 1879:1717 Sieg für den TSV Steppach. Tagesbestleistung erzieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (Steppach zuerst genannt):Elke Sohr / Adele Weber (2,5) 459 – 449 (1,5) Daniel Kirchner, Reinhard Mayr (3) 437 – 405 (1) Bernd Broitzmann, Marlies Roch (3) 482 - 401 (1) Brigitte Mayr, Gerhard Zschappa (3) 501 – 462 (1) Carola Rummerl.