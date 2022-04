Die Saison der ECA-Europameisterschaften 2022 beginnt nächsten Monat

Die Kanu-Saison im Wettkampfbereich ist bereits mit nationalen und internationalen Wettkämpfen in vollem Gange. Die ersten Auswahlrennen und Trials haben begonnen.Die Kanu-Slalom-Europameisterschaft 2022 wird zum dritten Mal in der Geschichte in der Slowakei stattfinden, genauer gesagt in Liptovsky Mikulaš. Die slowakische Stadt, in der auch Michal Martikan geboren wurde, war bereits 2007 und 2016 Austragungsort der Meisterschaften. Die ersten Europameisterschaften des Jahres finden zwischen dem 26. und 29. Mai statt.Während die Europameisterschaften im Kanu-Slalom schon früh in der Saison stattfinden, ist der Höhepunkt für die Kanu-Rennsportler erst im August terminiert, wenn die Kanu-Rennsport und Parakanu Wettkämpfe zum ersten Mal in der Geschichte Teil der Multisport-Europameisterschaften München 2022 sein werden. Vom 18. bis 21. August werden die Athleten in München, dem Olympiaort von 1972, um die Medaillen kämpfen.Die Kanu-Marathon-Europameisterschaften 2022 werden in Dänemark ausgetragen. Silkeborg ist in diesem Jahr vom 28. bis 31. Juli Gastgeber dieses Wettbewerbs. Die Ocean Racing EM 2022 werden vom 12. bis 18. September in Cagliari (Italien) ausgetragen, während die Kanu-Polo Club Championships 2022 am 24. und 25. September in Belfast, Vereinigtes Königreich, stattfinden werden.Die Junioren- und U23-Europameisterschaften im Kanu-Rennsport 2022 finden in Belgrad (Serbien) statt. Der Austragungsort Ada Ciganlija hat Erfahrung mit der Organisation von Wettkämpfen auf höchstem Niveau und hat in den vergangenen Jahren bereits Senioren- und Junioren/U23-Europameisterschaften ausgerichtet. Diese Meisterschaften sind für den 23. bis 26. Juni geplant.Die Nachwuchspaddlerinnen und Paddler im Kanu-Slalom werden vom 11. bis 14. August in Ceske Budejovice (Tschechische Republik) bei den Junioren- und U23-Kanu-Slalom-Europameisterschaften 2022 antreten. Die Junioren- und U23-Wildwasser-Kanu-Europameisterschaften finden vom 25. bis 28. August in Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) statt.Zusätzlich zu den Europameisterschaften wurden und werden auch Europacups organisiert: European Open Canoe Slalom Cups, ECA Junior European Canoe Slalom Cups, ECA Canoe Polo Cup und ECA Wildwater Sprint Canoeing European Cups.Zum vollständigen Kalender aller Kontinental-Events: https://canoe-europe.org/calendar /Quelle DKV/ECA