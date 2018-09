Die Kegler des TSV Steppach sind wieder zurück auf der Erfolgsspur

HERREN I.

. In der Partie des TSV Steppach gegen den bislang verlustpunktfreien SKC Fortuna Penzberg galt es, an die sehr gute Leistungen des ersten Heimspiels anzuknüpfen. Was der Startpaarung auch gelang, sie erspielte sich mit 561 und 557 Holz bei 2:0 Punkten ein Plus von 57 Holz. Die Mittelpaarung konnte den Vorsprung weitgehend verteidigen,spielte mitHolz Mannschaftsbestleistung. Das bedeutete eine Führung mit 3:1 Punkten und 54 Holz, die in den ersten beiden Durchgängen der Schlussduelle auf 68 Holz ausgebaut werden konnte. Zum Ende der Begegnung hin fand der SKC Penzberg immer besser ins Spiel. Die Gastgeber behielten aber die Nerven und brachten einen Vorsprung von 31 Holz ins Ziel. Das Spiel endete mitPunkten bei einem Gesamtergebnis vonHolz zu Gunsten des TSV Steppach. Alles in allem ein verdienter Heimsieg, bei dem man den Gegner stets in Schach halten konnte.Die Einzelergebnisse waren wie folgt:Josef Leichtle 561 - 537, Peter Koreny 557 - 527, Christian Saule 535- 523, Matthias Lange 564 - 579, Christian Diel 561 - 545, Thomas Kempfle 515 - 551.

HERREN II.

Nach den beiden Auftaktniederlagen durfte man im Heimspiel gegen den SKC Königsmoos nicht den Anschluss ans Mittelfeld verlieren. Die Startpaarung konnte zunächst mit 552 und 545 Holz bei 1:1 Punkten für einen klaren Vorsprung von 70 Holz sorgen. Die sehr gut aufgelegte Mittelpaarung der Gäste stürzte den TSV in ein Wechselbad der Gefühle. Mit 530 und 589 Holz drehten sie das Spiel brachten den TSV mit 1:3 und 32 Holz in Rückstand. Die TSV-Schlussspieler ließen sich aber dadurch nicht beeindrucken, nach den ersten beiden Durchgängen lag man wieder knapp in Front. Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide. Mit dem Glück des Tüchtigen gelang es, das Spiel mit nur einem Holz Vorsprung zu gewinnen. Mannschaftsbestleistung spieltemitHolz, das Endergebnis lautetePunkte undHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt:Winfried Cermak 552 - 470, Ulrich Diel 545 - 548, Hans Heuberger 495 - 530, Gerhard Zschapa 492 - 559, Christian Steppe 525 - 507, Willi Sahl 534 - 519.