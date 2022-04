Deutscher Kanuverband wird die Kanu-Freestyle WM 2025 in Plattling ausrichten

Deutscher Kanuverband wird die Kanu-Freestyle WM 2025 in Plattling ausrichtenSeit Samstag Nachmittag 1.4.2022 steht fest: Die Weltmeisterschaft im Kanu-Freestyle kommt zurück nach Deutschland. Nachdem in Plattling bereits im Jahr 2011 eine erfolgreiche Weltmeisterschaft und 2016 eine Europameisterschaft abgehalten wurde, kommt es im Sommer 2025 zu einer Neuauflage.Letztendlich konnte sich der Standort an der Isar gegen die Mitbewerber aus Frankreich durchsetzen. Das Bewerbungsverfahren ist abgeschlossen und die Vergabe wurde soeben durch die ICF (international canoe federation) bestätigt.„Wir freuen uns, dass wir die gesamte Freestyle-Szene wieder bei uns in Plattling begrüßen dürfen“, schwärmen Hauptorganisatoren Thomas Hinkel und Anne Sommerauer.Die weltbekannte Walze im beschaulichen Plattling wird das ganze Jahr von vielen Paddlern als Trainingsstätte aufgesucht. Abseits der Welle locken die zahlreichen Cafes zum Verweilen auf dem malerischen Markplatz der Nibelungenstadt an der Isar. Das gastfreundliche Plattling heißt Athleten aus aller Welt herzlich willkommen. Quelle DK