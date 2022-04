Deutsche Meisterschaften im Kanu-Freestyle 2022

SKC Neheim-Hüsten richtet DM 2022 aus.DM Kanu-Freestyle 2022 in NRWAm 7-8. Mai 2022 richtet der SKC Neheim-Hüsten die Deutschen Meisterschaften im Kanu-Freestyle aus. Austragungsort ist die Walze direkt am Vereinsheim im Neheim-Hüsten auf der Ruhr.Zum ersten Mal finden die Deutschen Meisterschaften im Kanu-Freestyle in Neheim-Hüsten auf der Ruhr statt. Der Playspot bietet eine kleine aber feine Walze mit beidseitigen Kehrwassern. Sie befindet sich in der Slalomstrecke direkt am Vereinsheim des SKC Neheim-Hüsten. Quelle DKVAnmeldung: https://www.into-the-water.com/anmeldung-neheim-ro... Weitere Informationen: https://www.into-the-water.com/2022/03/neheim-rode...