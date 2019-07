Sicherheit im Straßenverkehr geht vor

Augsburg : Kindergarten Heilig-Geist | Die Verkehrswacht Aichach-Friedberg besucht zum Verkehrssicherheitstag den Kindergarten Heilig-Geist

An diesem Vormittag war im Kindergarten Heilig Geist in Hochzoll-Nord an der Herzogstandstraße ganz schön was los. Da standen Fahrräder herum, die Kinder waren mit Helmen ausgerüstet. Der Verkehrstag stand auf dem Programm. Deshalb waren die Kinder gespannt darauf, was sie in den drei Stunden so alles lernen werden.

Die freundlichen Damen der Verkehrswacht Aichach-Friedberg übernahmen gerne die Unterweisung und erklärten den Kindern ganz genau, auf was sie im Straßenverkehr so alles achten müssen. Dabei machten sie ihnen die konkreten Gefahren im Verkehr deutlich und übten mit ihnen das richtige Verhalten ein. Ihre Fahrzeuge haben die Kinder selbst mitgebracht.Die Angebote entsprechend dem Alter der Kinder waren konkret, anschaulich und praktisch –mit Spielen, Parcours und Vorführungen. Dabei gab es verschiedene Stationen, die Garten aufgebaut waren und wie im echten Straßenverkehr aussahen.1. sicherer Gehweg und Gurtschlitten2. Bewegungsparcours3. Sicherheit durch Sichtbarkeit und Helm-Test4. Schilderwald mit Verkehrszeichen„Unser Kindergarten Heilig Geist hat sich im Herbst bei dem Kita-Entdeckerprogramm der Bildungsinitiative 3malE der Lechwerke für den Verkehrstag beworben und dafür den Zuschlag bekommen. Darauf sind wir sehr stolz. Für uns war es bereits der zweite Verkehrssicherheitstag“, freut sich die Kindergartenleiterin Gertraud Amon. Zum Schluss bekam jedes Kind einen Sausi-Führerschein.„Es war ein rundum gelungener Tag, der die Kinder für das richtige Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert hat“, so Amon. Das Programm von der Verkehrswacht Kinder im Straßenverkehr ist speziell für Kindertageseinrichtung ausgearbeitet und wird mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur umgesetzt.