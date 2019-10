Landkreis Augsburg hilft bei der persönlichen Energiewende

Augsburg : Landratsamt |

Broschüre „Energie.Fuchs“ in aktualisierter Neuauflage

Der Landkreis Augsburg hat sich dem aktiven Klimaschutz verschrieben und holt seit Jahren seine Bürger mit ins Boot: unter anderem mit der 60 Seiten starken Broschüre „Energie.Fuchs“. Sie enthält viele Tipps zum Energiesparen und zum umweltfreundlichen Bauen. Jetzt wurde sie mit einigen technischen und rechtlichen Aktualisierungen neu aufgelegt.„Jeder kann seine persönliche Energiewende gestalten“, sagt Landrat Martin Sailer. „Wir helfen dabei mit der kostenlosen Energiesprechstunde und mit unserem bewährten ‚Energie.Fuchs‘.“ Übersichtlich und kompakt bekommt der Leser darin alle wesentlichen Informationen für mehr Energieeffizienz: Energiespartipps für den Alltag, das Wichtigste zu Energieeinsparverordnung, Energieausweis und Energieberatung, zum klimafreundlichen Bauen und Sanieren sowie zu den derzeit aktuellen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Ausführlich sind die empfohlenen Maßnahmen der Gebäudesanierung beschrieben und mit Beispielen erläutert. Außerdem erfährt man alles Wissenswerte über effizientes Heizen und Energiegewinnung aus regenerativen Quellen wie Wind, Sonne, Biomasse oder Geothermie.Rat vom ExpertenDer „Energie.Fuchs“ ist als fundierte Informationsquelle gedacht, die schon viele Fragen zu Energiethemen beantwortet. „Wenn bei der Lektüre spezielle Fragestellungen auftauchen, können sich die Landkreisbürgerinnen und -bürger selbstverständlich auch direkt an uns wenden“, sagt Margit Spöttle, Klimaschutzbeauftragte im Landratsamt Augsburg. Die Kontaktdaten zu den jeweiligen Ansprechpartnern im Landratsamt sind in der Broschüre aufgelistet. „Unsere Experten helfen gerne auch bei komplexeren Sachverhalten.“ Eine kostenlose telefonische Energieberatung gibt es täglich unter Telefon 0821 3102 2884 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr). Einmal monatlich nehmen sich Energieberater bei der Energiesprechstunde im Landratsamt Zeit für das persönliche Gespräch – ebenfalls kostenfrei. Die nächsten Termine 2019 (Voranmeldung Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0821 3102 2222): 21. November und 12. Dezember.Die Broschüre „Energie.Fuchs“ liegt im Landratsamt Augsburg sowie in allen Gemeindeverwaltungen im Landkreis aus. Unter www.landkreis-augsburg.de/klima steht sie im Internet als Download zur Verfügung.