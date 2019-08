Hinweis zu Spam-Nutzer "Christopher Benjamin"

Nicht auf Spam-Nachricht reagieren

um Spammer auf myheimat.de zu vermeiden, geben wir jede Neuregistrierung manuell frei. Leider kann es da trotzdem einmal vorkommen, dass sich ein Spammer ins Portal mogelt, was heute der Fall war. Ein Nutzer namens Christopher Benjamin hat heute im Laufe des Tages vermutlich mehrere Nutzer kontaktiert und ihnen einen englischen Text zugeschickt, der wie folgt aussah:Solltet ihr ebenfalls eine Nachricht des Spammers erhalten haben, bitten wir euch, dieseund ihn auch nicht per E-Mail zu kontaktieren, wie in seiner Nachricht aufgefordert. Wir haben den Spammer nach eurer Meldung umgehend gelöscht. Bei weiteren Spam-Sichtungen und -Verdachten, könnt ihr euch jederzeit per E-Mail an team@myheimat.de wenden.Herzliche Grüße aus Augsburg,Julia Schmidmyheimat-Team