Tage des Passivhauses von 10. bis 12. November

Hausbesitzer öffnen Türen für Interessierte

Den Heizkosten die kalte Schulter zeigen, das ist der Traum vieler Hausbesitzer. Für manche ist das bereits Realität. Ein Passivhaus ist die am weitesten entwickelte Form eines Niedrigenergiehauses. Es kommt fast ohne aktive Heizsystem aus, da es den größten Teil seines Heizwärmebedarfs aus "passiven" Quellen deckt. Dazu zählen die Nutzung von Sonneneinstrahlung über große Fenster oder Glasdächer, die "Abwärme" der Bewohner und elektrischer Geräte (Kühlschrank, Computer, Fernseher, Gasherd) wie auch die Rückgewinnung von Wärme über eine Lüftungsanlage. Zusätzlich ist ein Passivhaus bestmöglich wärmegedämmt und verliert dadurch von Haus sehr wenig Energie.Zwei Zahlen markieren dabei die Zielvorgabe für das Passivhaus: Der Heizenergiebedarf sollte maximal 15 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter und Jahr betragen und die Primärenergie für den restlichen Heizbedarf, die Warmwasserbereitung, Lüftung und sonstigen Haushaltsstrom unter 120 kWh pro Quadratmeter und Jahr liegen. Damit benötigt ein Passivhaus nicht mehr als 1,5 Liter Heizöl oder 1,5 Kubikmeter Erdgas pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Zum Vergleich: Ein normales Gebäude liegt bei sechs Liter und mehr. Grob gerechnet sollte man für die Heizkosten einen Euro pro Quadratmeter und Jahr auf die Seite legen. Damit benötigt ein Passivhaus bis zu 90 Prozent weniger Heizenergie als ein konventionell errichtetes Gebäude. Zwar ist beim Neubau eines Passivhauses mit höheren Investitionskosten zu rechnen gegenüber einem konventionell gebauten Haus. Die Mehrkosten lassen sich auf hochwertige Baukomponenten wie Fenster, Lüftung, Dämmung zurückführen. Demgegenüber stehen finanzielle Vorteile bei Förderprogrammen und zusätzlich Ersparnisse bei Heizsystemen. Margit Spöttle, Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Augsburg, führt weitere Vorteile des Passivhauses auf: "Passivhäuser zeichnen sich durch einen hohen Wohnkomfort aus und die fühl- und spürbare Behaglichkeit, die man bereits beim Eintritt ins Gebäude feststellen kann. Außerdem bilden das Passivhaus und die erneuerbaren Energien ein ideales Paar für die Zukunftsfähigkeit eines Gebäudes."Dass sich auch Altbauten auf Passivhausniveau modernisieren lassen, belegen etliche Sanierungen. Zum Beispiel wurde das Gymnasium Königsbrunn auf Passivhausstandard generalsaniert. Falls die komplette Sanierung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht machbar sein sollte, bietet sich bei der Sanierung eines Gebäudes die Verwendung von Passivhauskomponenten an, die ebenfalls eine sehr hohe Energieeinsparung ermöglichen.Doch wie lebt sich's im Passivhaus? Für alle, die keine Berührungsängste haben, bieten die Tage des Passivhauses von 10. bis 12. November wieder spannende Besichtigungsmöglichkeiten. Gerade für Bauinteressenten, die sich im Entscheidungsfindungsprozess zu Planung und Ausführung ihres Traumhauses befinden, ist die Möglichkeit, Einblicke in ein bereits umgesetztes und bewohntes Projekt zu gewinnen, besonders reizvoll:Doppelhaus (Holzbau)Familie MahlerErlenweg 32 1/386169 AugsburgSa., 11.11.17 / 13 Uhr - 16 UhrSo., 12.11.17 / 11 Uhr - 15 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Familie BoschClementine-Heymann-Straße 1886169 AugsburgSa., 11.11.17 / 13 Uhr - 16 UhrSo., 12.11.17 / 11 Uhr - 15 UhrZweifamilienhaus (Massivbau)Dipl.-Ing. (FH) Alfred Rauhut86343 KönigsbrunnFr., 10.11.17 / 9 Uhr - 18 UhrTelefonische Voranmeldung unter 08231 / 989111 erforderlichFreistehendes Einfamilienhaus (Mischbau)Familie SchlegelGrundweg 1386356 Neusäß-OttmarshausenSo., 12.11.17 / 10 Uhr - 13 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Familie Schröttle/DrasdoMühlbachstraße 70863565 Neusäß-OttmarshausenSo., 12.11.17 / 10 Uhr - 13 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Robert und Karin WittmannGeorgenstraße 1886368 Gersthofen-HirblingenSa., 11.11.17 / 13 Uhr - 16 UhrSo., 12.11.17 / 11 Uhr - 15 UhrBüro- und Verwaltungsgebäude (Holzbau)PassivhauszentrumGersthofer Straße 986368 GersthofenFr., 10.11.17 / 9 Uhr - 15 UhrSa., 11.11.17 / 13 Uhr - 16 UhrSo., 12.11.17 / 11 Uhr - 15 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Massivbau)Familie HochhuberRadmüllerweg 1686391 StadtbergenSo., 12.11.17 / 10 Uhr - 15 UhrTelefonische Voranmeldung unter 0821 / 4441484 erforderlichFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Herr HertleTalstraße 1b86420 DiedorfSa., 11.11.17 / 10 Uhr - 17 UhrSo., 12.11.17 / 10 Uhr - 17 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Familie PlattnerZiegeleiring 586420 Diedorf-OggenhofSo., 12.11.17 / 10 Uhr - 12:30 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Familie Skorupa/SchwarzkopfHaferfeld 986486 BonstettenSo., 12.11.17 / 11 Uhr - 15 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Herr BettermannAm Kreisgut 286551 AichachSa., 11.11.17 / 12 Uhr - 16 UhrFreistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Familie LeitensternWiesenstraße 1586556 KühbachSo., 12.11.17 / 14 Uhr 17 UhrTelefonische Voranmeldung unter 0176 / 23511033 erforderlich.Freistehendes Einfamilienhaus (Holzbau)Familie SommerreißerDorfstraße 2986678 EhingenSa., 11.11.17 / 13 Uhr - 16 UhrZusätzlich findet am Sonntag, 12. November 2017 um 15:30 Uhr im Augsburger Passivhauszentrum, Gersthofer Straße 9, Gersthofen der Vortrag "Ein Passivhaus - aus Holz gebaut" statt.Weiterführende Informationen zu den Besichtigungsobjekten oder zu den Tagen des Passivhauses finden Sie unter www.passivhausprojekte.de.Wer sich generell zum Thema Neubau von unabhängiger Stelle kostenfrei informieren möchte, ist bei der Energiesprechstunde des Landratsamts Augsburg gut aufgehoben. Die nächste Beratungsmöglichkeit besteht am Donnerstag, 16. November 2017 von 8:30 Uhr bis 17 Uhr im Landratsamt Augsburg. Um Voranmeldung unter Telefon 0821/3102-2222 oder beratungstermin.rea-augsburg.de wird gebeten.