Neues Schuljahr, neuer Schulleiter

Augsburg : Landratsamt |

Landrat Martin Sailer begrüßt den neuen Leiter des Beruflichen Schulzentrums Neusäß im Landratsamt Augsburg

Pünktlich zum Start des Schuljahres 2019/2020 ist der ehemalige stellvertretende Schulleiter Bernd Kahlert in einer neuen Position ins Berufliche Schulzentrum nach Neusäß zurückgekehrt. Nach der vom Kultusministerium vorgenommenen Aufteilung der Neusässer Schule in Berufliches Schulzentrum mit Staatlicher Berufsschule sowie Berufsfachschule und Berufliche Oberschule mit FOS und BOS ist der gebürtige Schwabe nun mit der Leitung des BSZ Neusäß betraut worden.Kahlert, der nach dem Hauptschulabschluss eine Lehre als Werkzeugmacher abgeschlossen hat und eigentlich einmal Zahnmedizin studieren wollte, hat im Schulwesen einen idealtypischen Werdegang beschritten. So unterrichtete er von 1999 bis 2012 an der Staatlichen Berufsschule in Miltenberg-Obernburg, bevor er von 2012 bis 2016 zum ständigen Stellvertreter des Schulleiters des Beruflichen Schulzentrums in Neusäß wurde. 2016 wurde Bernd Kahlert zum Oberstudiendirektor ernannt und übernahm die Leitung der Staatlichen Berufsschule Miltenberg-Obernburg, der Staatlichen Beruflichen Oberschule Obernburg und der landkreiseigenen Berufsfachschule für Kaufmännische Assistentinnen und Assistenten.„Ich freue mich sehr, Sie wieder in der „alten Heimat“ willkommen zu heißen. Bei Ihrer Erfahrung bin ich mir sicher, dass Sie die erfolgreiche Arbeit Ihres Vorgängers Jürgen Wunderlich gewissenhaft fortführen und das Bildungsangebot des Beruflichen Schulzentrums weiterentwickeln werden“, begrüßte Landrat Martin Sailer den frisch gebackenen Schulleiter im Landratsamt Augsburg und überreichte ihm als Willkommensgeschenk das Kochbuch „Augsburger Land & Küche“ sowie eine Kochschürze.