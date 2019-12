Neuer Leiter des Geschäftsbereichs Bau- und Umweltrecht

Augsburg : Landratsamt |

Personelle Veränderung im Landratsamt Augsburg

Seit Anfang Dezember steht ein Teil des Geschäftsbereichs Bau- und Umweltrecht des Landratsamtes Augsburg unter neuer Leitung. Nach dem Wechsel von Boris Peter zum Landratsamt Aichach-Friedberg wird sich nun Simon Schamberger um die Fachbereiche Immissionsschutz, Wasserrecht, Naturschutz, Jagd und Fischerei sowie Technischer Umweltschutz kümmern. „Die Aufgaben des Bau- und Umweltrechts zu betreuen, ist sehr reizvoll und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen“, erklärte der sportbegeisterte Jurist bei seinem Amtsantritt am 2. Dezember.Nach seinem Abitur und dem Ableisten des Zivildienstes studierte Simon Schamberger Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg und absolvierte anschließend sein Referendariat beim Oberlandesgericht München in Augsburg und Speyer. Nach einer kurzen Tätigkeit am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität Augsburg, arbeitete er als Proberichter in der 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Augsburg, wo er unter anderem für das Bau- und Immissionsschutzrecht zuständig war. Zuletzt betreute er als hauptamtlicher Arbeitsgemeinschaftsleiter die Rechtsreferendarausbildung der Regierung von Schwaben.Landrat Martin Sailer hieß Simon Schamberger an seinem ersten Arbeitstag im Landratsamt Augsburg herzlich willkommen und wünschte ihm als neuen Geschäftsbereichsleiter einen guten Start: „Ich bin mir sicher, dass Sie sich gut im Landratsamt Augsburg einleben werden und freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.“