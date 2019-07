Neue Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend, Familie und Bildung vorgestellt

Augsburg : Landratsamt |

Nathalie Loerke übernimmt Bereichsleitung, Hannes Neumeier für Jugendamt zuständig

Neue Personalie am Landratsamt Augsburg: Nathalie Loerke übernimmt ab sofort den Geschäftsbereich Jugend, Familie und Bildung. Damit tritt die Juristin die Nachfolge von Christine Hagen an, die den Bereich über viele Jahre geleitet hatte und kürzlich in den Ruhestand eingetreten ist. Die Leitung des Jugendamts fällt künftig in die Zuständigkeit von Hannes Neumeier. „Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Themen und Herausforderungen, die der Geschäftsbereich Jugend, Familie und Bildung mit sich bringt“, sagte Loerke, die bislang als selbstständige Rechtsanwältin im Landkreis Augsburg tätig war. Landrat Martin Sailer hieß die neue Abteilungsleiterin zu ihrem Dienstantritt willkommen: „Gerade im Bereich Jugend, Familie und Bildung ist es für uns als Behörde wichtig, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit viel Weitsicht und Empathie zu begegnen. Ich bin mir sicher, dass wir mit Frau Loerke gut für die kommenden Aufgaben dieses Geschäftsfeldes aufgestellt sind.“