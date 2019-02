Lufttaxis, autonome Busse, e-Scooter

Augsburg : Landratsamt |

Wie soll die Mobilität im Landkreis Augsburg zukünftig aussehen?

Für uns alle ist Mobilität sehr wichtig, um beispielweise zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt oder zu einer Freizeiteinrichtung zu gelangen. Dabei haben sich das Mobilitätsverhalten und der Anspruch an die Mobilität in den letzten Jahren verändert: Klimaverträglichkeit, Multimodalität und die Ausrichtung des Mobilitätsangebotes auf die Bedürfnisse der Menschen werden immer wichtiger.Im Kontext dieser Entwicklungen sowie im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Klinikum Augsburg zum Uniklinikum und die Reaktivierung der Staudenbahn, will der Landkreis Augsburg im Bereich der Mobilität neue Wege gehen. Ergänzend zum bereits entstehenden Radverkehrskonzept soll in den nächsten Jahren ein Mobilitätskonzept erarbeitet und umgesetzt werden.Um einen Überblick über die konkreten Bedürfnisse und Defizite hinsichtlich der Mobilität im Landkreis zu erhalten, lädt der Landkreis zum Bürgerdialog am 14. März 2019, um 17.30 Uhr, in die Berufsschule Neusäß ein.Bei der Veranstaltung werden nach einer Kurzvorstellung des Vorhabens mögliche Handlungsfelder aus Sicht der Mobilitätssituation im Landkreis aufgezeigt. Danach werden in zwei Werkstattbereichen Erfahrungen zu Mobilitätsbedarfen und -defiziten mit den Bürgern ausgetauscht sowie Anregungen und Ideen gesammelt. Alle BürgerInnen des Landkreises sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.