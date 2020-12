Kinder machen Bewohner glücklich

Augsburg : Ruhesitz Wetterstein |

Im Moment erleben die Bewohner des Ruhesitzes Wetterstein in Haunstetten eine schwere Zeit. Aufgrund von Corona müssen sie Kontakte vermeiden. Gerade zu Weihnachten für viele nicht leicht. Deshalb haben sie sich umso mehr über die Überraschung des St. Pius Kindergartens aus der Nachbarschaft gefreut.

Alle Kinder haben zusammen mit ihren Eltern für jeden Bewohner ein kleines Weihnachtsgeschenk mit einer weihnachtlichen Grußbotschaft selbst gebastelt und persönliche Wünsche dazu verfasst. Stellvertretend für alle Kinder übergaben drei Erzieherinnen des St. Pius Kindergartens die Präsente an die Bewohnervertretung. Der Beiratsvorsitzende Franz Funk zeigte sich sehr beeindruckt und bedankte sich ganz herzlich im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner für diese tolle Geste und das überaus große Engagement der Kinder und Eltern. Er bedauerte es sehr, dass aufgrund von Corona dieses Jahr die Geschenke nicht persönlich von allen überreicht werden konnten. Dennoch ist er überzeugt, dass die Freude an Weihnachten bei den Bewohnern sehr groß sein wird.Im Ruhesitz Wetterstein wird Weihnachten ganz groß geschrieben und die Bewohner sollen sich nicht alleine fühlen. Das zeigt sich auch in der Dekoration rund um die Senioreneinrichtung, an der man sich nicht satt sehen kann und die Weihnachtsgefühle weckt. Denn auf der Rückseite des Ruhesitzes Wetterstein steht eine echte Kutsche aus Holz, die komplett mit Lichtergirlanden geschmückt und umwunden wurde. Sie wird von zwei lebensgroßen Hirschfiguren gezogen, die auch beleuchtet sind und so wieder Licht in die dunkle Winterzeit und die Weihnachtstage bringt.