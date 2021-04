IG BCE Augsburg stellt sich neu auf!

Bezirksvorstand wählt Richard Tschernatsch zum Vorsitzenden

[Augsburg 22.04.2021] im Rahmen einer hybrid stattgefundenen Bezirksdelegiertenkonferenz hat die IG BCE in Schwaben am 27. März 2021 einen neuen Bezirksvorstand gewählt. Das Bezirksvorstandsgremium, bestehend aus 19 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus ganz Schwaben trägt die politische Verantwortung für knapp 10.000 Mitglieder der IG BCE.In einer konstituierenden Sitzung am 15. April 2021 wählte das Gremium Richard Tschernatsch zum Vorsitzenden und Bezirksleiter Torsten Falke zum stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksvorstandes. Richard Tschernatsch ist 52 Jahre alt und Vorsitzender des Betriebsrates der Clariant Plastics & Coatings (D) GmbH in Gersthofen.Richard Tschernatsch tritt dafür an, die ehrenamtliche Vertrauensleutearbeit der Gewerkschaft in den Betrieben zu intensivieren und auszubauen. „Nur mit einer starken gewerkschaftlichen Vertretung im Betrieb können professionell arbeitende Betriebsräte Hand in Hand gute Ergebnisse erzielen!“: so Tschernatsch.Besondere Herausforderungen kommen auf Gewerkschaften und Betriebsräte in den nächsten Jahren durch die Transformation der Industriearbeit, Ökologisierung der Produktionsprozesse, folgen der Energiewende und der demographischen Entwicklung zu. Gerade auch die Auswirkungen der Corona Pandemie haben gezeigt, wie wichtig es, dass Arbeitnehmervertretungen sich schnell auf neue Arbeits- und Rahmenbedingungen einstellen und auch EDV unterstützte Kommunikationswege erschließen und ausbauen.Mit einer Taskforce wird der Augsburger IG BCE Bezirksvorstand sich in nächster Zukunft ca. 50 Betrieben verstärkt widmen, die bisher weder Betriebsräte noch tarifvertragliche Strukturen aufweisen. Unter anderem werden dies die Firmen Borscheid und Wenig, Diedorf; Ritter Plastik, Schwabmünchen; Dr. Witty Chemie, Dinkelscherben; Labor Schottdorf GmbH, Augsburg; Keimfarben, Diedorf; Pepcon GmbH, Bobingen; GTG GmbH Gundelfingen; Glasbau Seele, Gersthofen; GIWA Kunststoffe, Westendorf; TEC Folien, Bad Grönenbach; u.v.m.Dem Augsburger Bezirksvorstand gehören an:• Michael Blum, Britax Römer Kindersicherheit GmbH, Leipheim• Bernhard Dausend, Verallia Deutschland AG, Neuburg/Donau• Stefanie Deistung, Perlon Nextrusion Monofil GmbH, Bobingen• Andrea Dieminger, Synlab Holding Deutschland GmbH, Augsburg• Klaus Hager, Hopf Packaging GmbH, Nördlingen• Daniel Hagmann, Hoffmann Mineral GmbH und Sonax GmbH, Neuburg/Donau• Roland Harasch, Borgers Süd GmbH, Krumbach• Daniel Hauser, MVV Industriepark Gersthofen GmbH - Vertreter Jugend, Gersthofen• Thomas Kastner, MVV Industriepark Gersthofen GmbH, Gersthofen• Michael Koppe, UPM GmbH, Augsburg• Stephan Linke, Trevira GmbH, Bobingen• Elfriede Mayer, Salamander Premium Solutions GmbH & Co. KG, Türkheim• Joannes Sotiropoulos, SGS Analytics Germany GmbH, Augsburg• Tanja Stieglitz, PCI GmbH, Augsburg• Nadine Neumann, CABB GmbH, Gersthofen - Vertreterin Jugend• Bernd Ulbrich, UPM Ettringen Gebrüder Lang GmbH, Ettringen• Thiemo Weihele, Reinz Dichtungen GmbH, Neu-Ulm• Jürgen Wieland, Metzeler Schaum GmbH, MemmingenDer Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Augsburg ist im Regierungsbezirk Schwaben für ca. 24.000 Beschäftigte in den Branchen Chemie, Bauchemie, Pharma, Kosmetik, erneuerbare Energien, Labordiagnostik, Papierherstellung, Automobilzulieferung, Kunststoff, Kautschuk, Leder, Keramik und Glas zuständig. Der Bezirk betreut derzeit knapp 130 in der Regel mittelständisch geprägte Betriebe. Ca. 10.000 Mitglieder und knapp 1.000 ehrenamtliche Funktionär*Innen arbeiten aktiv an der Gestaltung der Arbeitswelt und der beruflichen Rahmenbedingungen.