Frauenpower im Maschinenbau

MBM innovations GmbH geht in die dritte Generation

Augsburg : MBM Innovations GmbH |

Seit mehr als 50 Jahren sorgt die MBM innovations GmbH aus Augsburg mit ihrem Sondermaschinenbau für Verpackungslösungen in bester Qualität. Bereits in dritter Generation werden die bodenständigen Werte eines Familienunternehmens mit Innovationsgeist und modernem Unternehmertum vereint.





Gestärkt aus der Krise

Geführt wird das Familienunternehmen, das für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg steht, mit Herzblut und Leidenschaft in zweiter Generation von Bernd Mayer und seiner Frau Ina. Die Töchter Sabrina Mayer-Mai und Julia Mayer stehen bereits in den Startlöchern für die Nachfolge. „Es ist schön zu sehen, dass die beiden sich für unsere Maschinenbaufirma interessieren und das mit der gleichen Liebe und dem Engagement ausführen wie ich und mein Vater“, freut sich der Firmenchef Bernd Mayer. Die 30-jährige Maschinenbauingenieurin Julia Mayer tritt quasi einmal in seine Fußstapfen. Im Moment ist sie zusammen mit ihm für die Entwicklung der Produkte, für Neuentwicklungen und die technische Betreuung der Kunden in ganz Europa zuständig. Schon als kleines Kind hat sie sich für die damals noch handgezeichneten technischen Zeichnungen ihres Vaters interessiert und stand immer schon gerne in der Werkstatt. Und wenn sie heute von ihren Kunden spricht, schlägt ihr Herz gleich höher. Die Frauenquote wurde bei MBM innovations also erfolgreich umgesetzt. Denn auch ihre Schwester Sabrina Mayer-Mai wird mit ihr zusammen einmal den Betrieb übernehmen. Die 34-jährige Marketing-Managerin ist nach ihrem Studium in Augsburg, Ingolstadt und Schweden zusammen mit ihrer Mutter Ina für die strategische Ausrichtung, das Marketing und den Vertrieb des Unternehmens zuständig. In dritter Generation werden die beiden Schwestern das 1961 von Sebastian Mayer gegründete Maschinenbauunternehmen bald erfolgreich in die Zukunft führen.Qualität – Made in GermanyAlle VSM®-Vakuumverpackungsmaschinen werden am Standort in Augsburg gefertigt. Los ging alles mit einer Anfrage. Vor 50 Jahren wurde der Mechanikermeister Sebastian Mayer von einem Freund angesprochen, ob er ihm nicht eine Vakuum-Verpackungsmaschine bauen könne. Das würde zu seiner Firma, die Folien herstellt, doch gut passen. Damit begann für den Firmengründer auch die Zusammenarbeit mit dem Systempartner für Verpackungsmittel im Markt für Käseverpackung und Käsereifung, der Firma Südpack. Seine Werkstatt in der Markgrafenstraße wurde schnell zu klein. Nachdem immer mehr Anfragen kamen, vergrößerte er die Firma und zog in die Ulmerstraße um. Sein Sohn Bernd Mayer trat in seine Fußstapfen und übernahm die Firma in zweiter Generation. Er entschied sich in 2008 für einen Neubau einer modernen Fertigungshalle auf einer Ebene in der Walchstraße 5 im Sheridanpark. Inzwischen arbeiten bei MBM innovations 17 Fachkräfte. Fast alle durchlaufen dort die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker und werden danach übernommen. Seit 1968 bildet die MBM innovations GmbH aus, seit 35 Jahren sitzt der Mechanikermeister und Betriebswirt Bernd Mayer im Prüfungsausschuss der Metallinnung in Augsburg. Fachkräfte sind rar, nur so könnten sie gehalten werden und fühlen sich auch im Team sehr wohl. „Dieses gute Miteinander und unsere gute deutsche Qualität schätzen unsere Kunden, die aus ganz Europa sowie Russland und Südamerika kommen“, sagt seine Tochter Sabrina Mayer-Mai.Der Kernmarkt der Verpackungsanlagen und Zusatzkomponenten ist der Markt der Käsereifung, die Maschinen werden aber auch in anderen Bereichen der Lebensmittel-Branche, im Pharmabereich oder bei Industrieverpackungen genutzt. Die größten Molkereien in Deutschland haben die Maschinen aus Augsburg. Das besondere Vakuumsystem für Folienreifung unterscheidet sich von den Mitbewerbern und ist einzigartig in Deutschland. Es bietet optimale Reifebedingungen für höchste Käsequalität. Aber auch im Bereich der Auftragsfertigung steht das Unternehmen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.Die Coronazeit wurde genutzt, um neue Produkte zu entwickeln. „Damit erschließen wir einen neuen Markt und haben auch schon konkrete Anfragen dazu bekommen“, so Mayer-Mai. Und für den Kernmarkt der Käsereifungsverpackungen wurde ein neues Modell entwickelt, um die Vakuumverpackung noch effizienter anbieten zu können. Aktuell wird die erste Maschine dieser Art für einen Kunden aus Finnland gebaut. Ein Modell wurde relauncht. Das Geschäft zieht nun wieder spürbar an. Das Jahr 2021 ist bereits randvoll mit neuen Aufträgen. In den Produkten steckt neben jeder Menge Know-how viel Technik und Expertise, auch eine ordentliche Portion Herzblut. Und genau das schätzen die Kunden. So verwundert es nicht, dass diese Werte gemäß dem Sprichwort von Thomas Woodrow Wilson „Wer keine Visionen hat, vermag weder große Hoffnungen zu erfüllen, noch große Vorhaben zu verwirklichen“ hier gelebt werden.„Solche innovativen und in die Zukunft blickenden Metallbetriebe brauchen wir im Handwerk. Bernd Mayer und seine Töchter Julia und Sabrina mit ihrem kompetenten Team gehören zu den besten Handwerksbetrieben in unserer Region“, sagt Robert Höck, Obermeister der Metall-Innung Augsburg, bei seinem Betriebsbesuch.