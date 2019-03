Anzeige

Das Zepter bei der CSU Haunstetten hält Dr. Christian Rauch fest in der Hand

Dr. Christian Rauch führt weiter die CSU Haunstetten – Ludovika Kelz, Wolfgang Tichi und Josef Hummel Vize - Vier Stunden mit starken Redebeiträgen bei Geschlossenheit und Harmonie



Haunstetten (aue). Vier Stunden mussten die Mitglieder des CSU Ortsverbandes aushalten bis alle Regularien, Wahlen und Redebeträge bei der harmonisch verlaufenden Jahreshauptversammlung abgehandelt waren. Die Neuwahlen ergaben bei fast einstimmigen Verhalten der Mitglieder keine großen Überraschungen. So wurde unter der brillanten Federführung des Wahlleiters MdL Andreas Jäckel, Ortsvorsitzender Dr. Christian Rauch in seinem Amt genauso bestätigt wie die Stellvertreter Ludovika Kelz, Wolfgang Tichi und Stadtrat Josef Hummel. In seinem Rechenschaftsbericht ließ Ortsvorsitzender Dr. Christian Rauch seine Tätigkeiten Revue passieren, die mit großem Beifall quittiert wurden.

Während der einzelnen Auszählungen der Wahlhandlungen gaben die Mandatsträger der CSU Haunstetten aus dem Stadtrat Hedwig Müller, Andreas Jäckel, Bernd Kränzle und Benedikt Lika einen Bericht über ihre Tätigkeiten genauso ab wie Andreas Jäckel der über seine ersten 100 Tage im Bayerischem Landtag berichtete.

Die weiteren Ergebnisse der Neuwahlen: Zu Beisitzern wurden Heinrich Bachmann, Elfried Eckel, Oskar Megele, Klaus Mühlhäuser, Hedwig Müller, Hedwig Starkmann, Jutta Tichi, Hans Wilmes und Hans Herbert Zeller auserkoren. Zum engeren Vorstand gehören Schriftführer Gabriel Georgs (neu) und Schatzmeister Rupert Koller. Zu Delegierten der Kreisvertreterversammlung wurden Kurt Aue, Heinrich Bachmann, Gabriel Georgs, Josef Hummel, Andres Jäckel, Rupert Koller, Bernd Kränzle, Ludovika Kelz, Klaus Mülhäuser, Hedwig Müller, Dr. Christian Rauch und Wolfgang Tichi gewählt.

Bevor Vorsitzender Dr. Christian Rauch in seinem Schlußwort die neue Führungsmannschaft der CSU Haunstetten einschwor, ermahnte angesichts der großen Aufgaben die für die CSU Haunstetten anstehen CSU Stadtratsfraktionsvorsitzender Bernd Kränzle zur absoluten Geschlossenheit. Die CSU Haunstetten, so der neue und bisherige Ortsvorsitzende Dr.Rauch, werde sich weiterhin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil Haunstetten mit aller Kraft einsetzen.

