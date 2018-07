Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Landrat Martin Sailer mit Bürgern im Gespräch





Am Donnerstag, den 26. Juli 2018, haben die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg wieder die Möglichkeit persönlich mit Landrat Martin Sailer über ihre Anliegen zu sprechen. Dazu findet ab 16 Uhr eine Bürgersprechstunde im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, statt.Die Anmeldungen für die Sprechstunde nimmt Büroleiter Ulrich Gerhardt, unter kurzer schriftlicher Angabe des Anliegens via E-Mail an ulrich.gerhardt@lra-a.bayern.de entgegen. Für Rückfragen steht er Ihnen unter der Telefonnummer 0821/3102-2303 zur Verfügung.