Benefiz-Ausstellung

Augsburg : Landratsamt |

Landrat ersteigert Bilder zugunsten des Hospiz-Vereins Christrose Königsbrunn

Landrat Martin Sailer hat kürzlich während einer Benefizausstellung zugunsten des Christrose-Ökumenischem Hospizverein Königsbrunn e. V. an der Versteigerung zweier Kunstwerke teilgenommen und den Zuschlag erhalten. „Die Mitglieder des Hospizvereins haben sich einer ehrenamtlichen Aufgabe gewidmet, die von sehr großer Bedeutung ist und dabei unheimlich viel Engagement, Mut und Kraft erfordert. Deshalb ist es umso wichtiger, die Mitglieder tatkräftig zu unterstützen. Aus diesem Grund habe ich gerne die Schirmherrschaft für die Ausstellung der Künstlerin Claudia Baschenegger übernommen und mich an der Versteigerung der Kunstwerke beteiligt“, so der Landrat.Petra Schierz-Hofmann, die sich als Mitglied der Vorstandschaft mit darum kümmert, die schwerstkranken und sterbenden Menschen durch das Leben zu begleiten, übergab Landrat Martin Sailer die beiden Kunstwerke kürzlich im Landratsamt.