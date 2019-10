Antrittsbesuch im Landratsamt

Augsburg : Landratsamt |

Landrat Martin Sailer begrüßt Bastian Goßner von Go-Ahead Bayern

Seit Mitte des Jahres ist Bastian Goßner Kaufmännischer Geschäftsleiter und Prokurist von Go-Ahead Bayern mit Sitz in Augsburg. Das britische Bahn-Unternehmen wird ab Ende 2022 den Betrieb des Regionalverkehrs der Netze zwischen München, Memmingen und Lindau sowie zwischen München, Augsburg, Ulm, Nördlingen, Treuchtlingen, Donauwörth und Würzburg übernehmen. Kürzlich stellte er sich bei einem Antrittsbesuch Landrat Martin Sailer sowie Dr. Walter Michale vor, der im Landratsamt den Bereich „Öffentlicher Nahverkehr“ verantwortet.Im persönlichen Gespräch wurden nicht nur Details zu den rund zehn Millionen Zugkilometern erörtert, die Go-Ahead Bayern künftig befahren wird – Landrat Martin Sailer lobte auch die geplante Betriebswerkstatt im Gewerbegebiet Langweid-Foret: „Ich freue mich, dass Go-Ahead sich für diesen Standort entschieden hat und dort einen zweistelligen Millionenbetrag investieren wird. Zudem entstehen wertvolle neue Arbeitsplätze für unsere Region.“ In der 180 Meter langen und 40 Meter breiten Halle sollen vor allem Instandhaltungsarbeiten beispielsweise an Klimaanlagen oder Bremsen durchgeführt werden. „Das Gewerbegebiet Langweid-Foret bietet für uns optimale Bedingungen. Von einem Abstellgleis am Bahnhof Gablingen können die Züge direkt in die Werkstatt gebracht werden. Am Standort entstehen einige hochqualifizierte Arbeitsplätze, hauptsächlich im Werkstattbereich.Zudem werden wir auch Lokführer einstellen. Insgesamt schaffen wir ungefähr 400 Stellen, weshalb wir uns über zahlreiche Bewerbungen freuen“, so Bastian Goßner. Zum Abschluss des Gesprächs zeigten sich alle zuversichtlich, dass bis zur Inbetriebnahme von Go-Ahead im Dezember 2022 alle Aufgaben erfolgreich erledigt sind. Bastian Goßner bedankte sich außerdem für die wertvolle Unterstützung seitens der Wirtschaftsförderung des Landkreises Augsburg.