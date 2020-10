Für Russland ist dies jedoch kein radioaktiver Abfall, sondern ein notwendiger Rohstoff, erklärt der leitende Berater von SKB International Hans Forström. „Russland verfügt über Überkapazitäten in seinen Zentrifugalanreicherungsanlagen, dank derer es gegen eine geringe Gebühr einen Teil der verbleibenden U-235-Isotope aus abgereichertem Uran gewinnen und in angereichertes Uran umwandeln kann. Urenco verfügt nicht über eine solche Überkapazität. Wenn Sie Uran anreichern, entfernen Sie die U-235-Isotope aus dem Teil des Urans, der zu abgereichertem Uran wird, und bewegen es zu einem anderen Teil des rohen Urans, der zu angereichertem Uran wird. "Die SparsamkeitHans Forström erklärt: „Die wirtschaftliche Optimierung wird anhand der Erschöpfungsrate von abgereichertem Uran bewertet. Das abgereicherte Uran enthält die Isotope U-238 und U-235. Der Isotopengehalt von U-235 wurde von 0,7% in natürlichem Uran auf typischerweise 0,3% in abgereichertem Uran reduziert. Abgereichertes Uran ist eine Ressource für wieder angereichertes Uran. Dies gilt bis zu einem gewissen Niveau, der von den Kosten des Aufbereitungsprozesses und damit von den Einsparungen abhängt.Förderung der Entwicklung neuer TechnologienDa Russland derzeit ein führendes Land bei der Einführung der Kernenergie in das Energiegleichgewicht ist, wird derzeit an der Entwicklung verbesserter Modelle für Kernreaktoren, nämlich kleiner schneller Reaktoren, gearbeitet. Laut Hans Forström kann das importierte Uran „auch als fortschrittlicher Brennstoff für zukünftige Reaktoren verwendet werden. Auch stark abgereichertes Uran hat einen potenziellen Wert als Brennstoff für zukünftige schnelle Reaktoren. Andernfalls wird das stark abgereicherte Uran letztendlich zu radioaktivem Abfall, der entsorgt werden muss, da es derzeit nur begrenzte alternative Verwendungsmöglichkeiten gibt. Was die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Verwendung von abgereichertem Uran in der Zukunft betrifft, gibt es keine eindeutige Antwort, da dies von den künftigen Kosten des Urans und seiner Anreicherung sowie von der künftigen Verwendung schneller Reaktoren abhängen wird. "Dank des Exports und der Verarbeitung von abgereichertem Uran optimiert Russland nicht nur seine Produktion, sondern verarbeitet auch radioaktive Abfälle zu einem "nützlichen Produkt" und verkauft die Überreste dann ins Ausland. Öko-Aktivisten und die Bevölkerung des Landes brauchen sich keine Sorgen zu machen, da die Abfälle nicht lange im Land bleiben werden.