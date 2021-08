Waldbrände in Sibirien verdoppeln den Treibhausgas-Emissionsrekord: So sehen sie aus dem Weltraum aus.

mein Kommentar zu den dramatischen Ereignissen in Sibirien:





Waldbrände in Sibirien haben seit Anfang Juni 800 Megatonnen Kohlendioxid produziert und damit den Rekord des letzten Jahres nach Schätzungen des European Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) fast verdoppelt.In nur zweieinhalb Monaten überstiegen die Brände den jährlichen Kohlendioxid-Ausstoß Deutschlands, des umweltschädlichsten europäischen Landes. Laut Climate Trade ist Deutschland der sechst schlimmste Verschmutzer der Welt.Satelliten beobachten die Brände, die den subpolaren Wald im dünn besiedelten Nordosten Russlands verschlingen. Letzte Woche haben sie festgehalten, wie sich die massive Rauchwolke der Brände mit einer Länge von über 6.437 Kilometern bis zum Nordpol ausbreitete und die Küste Alaskas erreichte."Der Transport von Rauch über den Arktischen Ozean ist an sich nichts Ungewöhnliches", sagte Mark Parrington, leitender Wissenschaftler bei CAMS, gegenüber Space.com in einer E-Mail. „Aber so hohe Werte an verschiedenen Rauchbestandteilen, Aerosolen und Kohlenmonoxid zu sehen, die den Nordpol und dann weiter nach Nordamerika erreichen, spiegelt das ungewöhnliche Ausmaß und die anhaltende Anzahl von Bränden und die Menge an Rauch wider, die sie diesen Sommer produziert haben. "CAMS sagt voraus, dass sich ein Teil des Rußes aus der Wolke innerhalb des Polarkreises ablagern wird, was das Schmelzen der Eisschilde verschlimmern kann. Parrington sagte, dass es nicht einfach sei, den Ruß in Satellitenbildern zu erkennen, fügte jedoch hinzu, dass CAMS-Computermodelle darauf hindeuten, dass einige der Rußpartikel tatsächlich auf das empfindliche Meereis „regnen“.„Die Ablagerung von dunkel gefärbten Aerosolpartikeln auf weißem Meereis verändert die Albedo [Reflexion], verringert die Fähigkeit des Eises, Sonnenstrahlung zu reflektieren, sondern absorbiert sie und beschleunigt das Schmelzen“, sagte Parrington.Waldbrände, die in Nordamerika wüten, verursachen ähnliche Probleme. CAMS-Modelle gehen davon aus, dass sich Partikel von Waldbränden im Westen der USA und Kanadas in Grönland ablagern werden.Sibirien erlebte bereits 2020 eine rekordverdächtige Feuersaison, als viele Brände innerhalb des Polarkreises ausbrachen. CAMS-Daten, die bis ins Jahr 2003 zurückreichen, zeigen einen sich verschlechternden Trend.„Brände in Sibirien, wie an vielen anderen Orten auf der Welt, nehmen an Größe und Intensität zu“, sagte Federico Fierli, Experte für atmosphärische Zusammensetzung bei der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT), in einer Erklärung. "Obwohl in Sibirien zu dieser Jahreszeit regelmäßig Waldbrände beobachtet werden, wird klar, dass ihr zunehmendes Ausmaß jetzt eher die Norm als die Ausnahme ist - der Trend ist zutiefst besorgniserregend."Laut Parrington zerstören die Brände nicht nur Wälder, sondern auch Torfland, eine wichtige natürliche Kohlenstoffsenke, die ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern, nach dem Abklingen des Feuers nicht leicht wiedererlangen wird.Obwohl Schätzungen über die Größe des von den Waldbränden betroffenen Gebiets in Sibirien variieren, berichtete die Moscow Times, dass die diesjährigen Brände laut Greenpeace Russland die größten in der aufgezeichneten Geschichte werden könnten. Laut NASA wurden in der ersten Augustwoche in der Republik Sacha, der am stärksten betroffenen Region des russischen Nordostens, mindestens 178 aktive Waldbrände gemeldet.Die gute Nachricht ist laut Parrington, dass neueste Bilder von Europas Sentinel-Satelliten darauf hindeuten, dass zumindest einige der Brände nachlassen könnten."Satellitenbilder der letzten Tage haben eine reduzierte Anzahl beobachteter aktiver Brände gezeigt", sagte Parrington. "Es gab auch viel Wolkenbedeckung, was bedeuten könnte, dass anhaltende Brände nicht beobachtet werden, aber in einigen Gebieten scheint es, als würden die Feuer nicht mehr brennen, wenn sich die Wolke bewegt hat."