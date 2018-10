Erinnerungsmedaille für Storchenexperten und Fledermausberaterinnen

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Landrat Martin Sailer würdigt Ehren

Storchenexperte

Fledermausberaterinnen

„Sie sind für die untere Naturschutzbehörde wichtige Ansprechpartner und stehen uns stets mit Rat und Tat zur Seite“, so Landrat Martin Sailer. Er hatte kürzlich die schöne Aufgabe, einen Storchenexperten und zwei Fledermausbeauftragte mit der Erinnerungsmedaille des Landkreises auszuzeichnen.Für sein langjähriges Wirken als Storchenexperte wurdegeehrt. Als Mitarbeiter der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben setzte er sich schon während seiner beruflichen Laufbahn auch noch ehrenamtlich sehr für den Naturschutz ein. Insbesondere die Störche liegen ihm sehr am Herzen und so ist es zu großen Teilen Anton Burnhauser zu verdanken, dass die Population der Tiere im Landkreis Augsburg heute nicht mehr gefährdet ist. Außerdem trieb er das Biodiversitäts- und UN-Dekade-Projekt Schmuttertal wesentlich voran und kümmert sich nach seiner Versetzung in den Ruhestand im Dezember 2017 beispielsweise auch um die Wiesenbrüter im Süden des Landkreises.Auf die Expertise der Fledermausberaterin Claudia Weißschädel musste das Landratsamt schon einmal selbst zurückgreifen – als sich circa 150 Zwergfledermäuse in die Büros des Hauptgebäudes verirrt hatten.ist, neben ihrer inzwischen sechsjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Federmausberaterin, Vorsitzende des Vereins „Fledermausschutz Augsburg e. V.“ und kümmert sich um verletzte oder verirrte Tiere. Sie gibt außerdem Ratschläge vor Ort für die Errichtung von Fledermauskästen und nimmt Fledermauszählungen vor. Ebenfalls geehrt wurde, ehemalige Landkreisbetreuerin der Koordinationsstelle für Fledermausschutz. Sie ist immer noch als ehrenamtliche Fledermausberaterin für den Landkreis Augsburg tätig und hilft dem Team mit ihrem breiten Wissen stets mit Ratschlägen weiter.