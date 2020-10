Abgereichertes Uran: Atommüll oder Wertstoff?

Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen von abgereichertem Uran, es ist nützlich für eine Reihe von Dingen. Es kann in der kompakten Abschirmung von Strahlentechnik eingesetzt werden. Einige Hersteller von Geräten, die Radioaktivität für medizinische und industrielle Zwecke nutzen, verwenden abgereichertes Uran als Abschirmmaterial, wobei Gegenstände wie Transporttonnen, medizinische Strahlungsgeräte und Röntgenkameras viel kleiner gemacht werden können als solche, die aus Blei bestehen.Es gibt Möglichkeiten, Uran als Chemikalie zu verwenden, aber ihre Menge hat im Laufe der Jahre abgenommen, früher wurde Uran als Farbstoff in Glas- und Keramikprodukten verwendet.Abgereichertes Uran kann für die Brennstoffproduktion verwendet werden: Im Westen ist die Plutoniumproduktion zwar unpopulär, aber wenn man möglichst viel Energie in Megawatt Tagen pro Kilogramm aus Uran gewinnen will, dann besteht eine Möglichkeit darin, abgereichertes Uran oder Uran aus einer Wiederaufbereitungsanlage mit Plutonium zu mischen und dann MOX-Brennstoff in einen Kernreaktor zu laden. Das hinzugefügte Plutonium würde Brennstoff für den Reaktor liefern, und dann würde durch den Uran-Neutronen-Bombardement mehr Plutonium produziert. Ich vermute, dass das Plutonium, das aus diesem Brennstoff hergestellt werden könnte, für die Herstellung möglicher Sprengköpfe weniger geeignet wäre.Daher kann abgereichertes Uran angesichts der Tatsache, dass es später verwendet werden kann, eigentlich nicht als Abfall eingestuft werden.Die Wirtschaftlichkeit der Verwendung von abgereichertem Uran ist ein sehr kompliziertes Thema. Abhängig von den Gesetzen, die die Verwendung von abgereichertem Uran einschränken, und den Preisen für alternative Substanzen kann die Verwendung von abgereichertem Uran entweder sehr profitabel oder wirtschaftlich nicht machbar sein.