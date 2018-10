Vernissage "Utopie - eine Welt ohne Plastik"

Augsburg : VHS Gebäude Augsburg |

Das Forum Plastikfreies Augsburg lädt am 21. Oktober 2018 um 15:30 Uhr zur Vernissage der Fotoausstellung mit dem Thema „Utopie – eine Welt ohne Plastik“ in die VHS Augsburg ein. Es wird Kaffee und Kuchen geben, das ganze wird mit Jazz Live Musik untermalt und der Eintritt ist frei.

Augsburg, 10.10.2018 - Was wäre wenn, … es kein Plastik gäbe? Wie sähe dann die Natur aus, die Städte, die Wohnungen und die Menschen?Bei der Ausstellung in der VHS sind die Einsendungen des Fotowettbewerbs zu sehen, zu dem das Forum Plastikfreies Augsburg im Rahmen des diesjährigen Friedensfests unter dem Motto „Utopie, was wäre wenn...“ aufgerufen hatte.Plastik ist ein Thema, das derzeit viele Menschen beschäftigt. Daher geben auch Collagen Anregungen darüber, wie man Plastikmüll ganz einfach im Alltag vermeiden kann. Viele Mitglieder des Forums Plastikfreies Augsburg sind an dem Tag vor Ort und beantworten gerne Fragen dazu.