Tina Schüssler wird Chartstürmer, holt 2 Plattenverträge, veröffentlicht neues Album

Tina Schüssler sprengt über Nacht die Top 10 der weltweiten Single und Album Charts von Amazon Music. Sie sicherte sich den #2 unter den Rock Bestsellern und schaffte es in 8 Kategorien in die Top 10 von #2 bis #8. Vor drei Wochen unterzeichnete das schlagfertig moderierende TV Gesicht Tina Schüssler gleich 2 Plattenverträge und bretterte am Freitag ihre erste Single von drei in den Handel. Mit diesem rasanten Aufstieg lässt sie damit Musiker wie Nico Santos, Linkin Park, Mark Forster, Rihanna, Vincent Weiß und Sarah Conner hinter sich.



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie man wirklich fightet, nicht nur im Ring sondern auch im harten Musikbusiness, zeigt uns das Powerpaket Tina Schüssler. Drei Weltmeistertitel erkämpfte sich die boxende Rockröhre in 25 Jahren Kampfsport. Sie schickte viele Kämpfer auf die Bretter, so wie ihren schweren Krankheitstiefschlag im Jahr 2009 (Schlaganfall und Herzoperation). Das Energiebündel kam nach 3 Jahren Krankenhaus und Rehas wieder mit einem echten Titanschirm im Herzen zurück ins Leben, ja holte sich sogar danach weitere 2 WM Titel, einen davon in den USA. Eine unglaubliche Geschichte steckt in dieser 1,60 Meter großen Frau.Tausende Klicks über Nacht auf verschiedenen Plattformen sind für Tina Schüssler an der Tagesordnung. Sei es für ihre Musikvideos mit selbst komponierten Songs oder mit verschiedenen TV Formaten, wie die Geisterkonzerte, Talk Sendungen oder auch ihre Late Night Show.Veröffentlichungen ihrer Singles, des Albums und ihren neuen Songs auf allen Download-Portalen (mit Musikvideos):12.06.2020Single: „Captain Noah“ (Rock)Weiter geht es mitim Vorlauf mit 3 Singles zum 1. Album:03.07.2020Single: „Gedanken springen“ (Pop|Rock)17.07.2020Single: „Keiner und Nichts“ (Rock)07.08.2020Single: „Ich spring“ (Rock)11.09.2020Album: „Verwirrte Welt“ (Rock)13 SongsNun hat sie in einem Jahr 21 Songs mit ihrem Produzent Christof Czarnecki komponiert und bewegt sich von Pop, Rock bis zum Hardrock. Ihre musikalische Leidenschaft entstand schon als Kind, sie spielte Klavier, Schlagzeug und Kontrabass im Orchester bei ihrem Förderer und Lehrer Uwe Rachuth.Schüssler machte sich vor 2 Wochen schon mit dem Song „Captain Noah“ von Wolfgang Langner und Hanns Hartel aus Wien, unter den Musik Weltstars einen Namen, steht auf offiziellen Sound- und Setlisten zwischen Queen, Alicia Keys, Beatles, Sting, Herbert Grönemeyer oder The Rolling Stones.Tina Schüssler ist in keinem Bereich mehr zu bremsen, denn nicht nur vor der Kamera im TV zeigt sie mit ihrer humorvollen Art, dass sie ein energiegeladenes Unikat ist. „Ein großer Radiosender kam letzte Woche auf mich zu und bot mir eine eigene wöchentliche neue Sendung an, wie es auch mein Freund „Thorsten, Otto!“ oder „Mensch, Theile“ machen, freut sich Tina. „Wir wissen schon wie das Format heißen wird und werden voraussichtlich ab August auf Sendung gehen. Wir werden exklusive Gäste haben, es wird immer spannend sein.“Muxx.TV Chef Martin Ernst hat das Energiebündel Tina entdeckt. Er ist Verleger, Produzent und Komponist, arbeitet mit den großen Stars von Anastacia bis Heino in seinem TV Studio Köln eng zusammen. Er selbst ist bei „The Voice of Switzerland“ musikalisch involviert, in zahlreichen Projekten aktiv und war unter anderem Bandleader (AllStars) der RTL Samstag Nacht Show. „Tina bleibt fester Bestandteil als Musikerin, Moderatorin und Kooperationspartner bei Muxx.TV!“Seit über 27 Jahren steht Tina Schüssler stets positiv in der Öffentlichkeit, ist nicht nur eine Repräsentantin für die Stadt und den Landkreis Augsburg, sondern bringt sich ehrenamtlich aktiv für zahlreiche soziale Projekte ein und ist offizielle Patin sowie Botschafterin bei den größten Organisationen für Mensch, Tier und Natur. Tina ist zudem als einzige Musikerin Deutschlands ein offizieller „Artist for Sea Shephard“ und fightet zusammen mit den Toten Hosen und Die Ärzte.Ab September wird Tina Schüssler & Band nach den Corona Richtlinien erstmal weiter, darunter auch mit Bonfire zusammen auf den Bühnen stehen.05.09.20 Dillingen, Chili Kunst/Kultur Kneipe06.09.20 Oberhausen, Helmut-Haller-Platz08.09.20 München, Backstage13.09.20 Nürnberg, Hirsch17.09.20 Gersthofen, Sound Factory21.09.20 Ingolstadt, Kulturzentrum Neun23.09.20 Ludwigsburg, Scala26.09.20 Essen, Rock Musikfest