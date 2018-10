Anzeige

Netzwerk-Woche in Augsburg – 67 Unternehmer zu Gast bei den BNI-Besuchertagen

Neue Geschäftskontakte finden und durch Empfehlungen mehr Umsatz für sein Unternehmen bekommen: Diese Möglichkeiten bietet das Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI). Im Rahmen der Besuchertage aller drei BNI-Unternehmerteams in Augsburg in der Woche vom 8. bis zum 12. Oktober folgten insgesamt 67 Unternehmer der Einladung, um sich über die Chancen und Vorteile des Netzwerkes zu informieren.



Business Network International (BNI) bringt lokale Unternehmer, vom Start-up bis zum Großunternehmer, in sogenannten Unternehmerteams oder Arbeitsgruppen zusammen. Hauptzweck dieser Teams ist es, mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu erzielen.



Um auch anderen Unternehmern die Chance zu geben, das erfolgreichste Marketingprogramm seiner Art kennenzulernen, veranstalteten die drei Augsburger BNI-Unternehmergruppen „Augustus“, „Ballista“ und „Claudius“ in der Woche vom 8. bis zum 12. Oktober je einen Besuchertag. Insgesamt 125 Gruppenmitglieder empfingen an drei verschiedenen Tagen 67 Unternehmer aus der Region Augsburg, um mit ihnen zu Netzwerken und dabei interessante Informationen und Kontakte auszutauschen. Einige der Gast-Unternehmer bewarben sich im Anschluss an die Meetings auch gleich für eine Mitgliedschaft.



Wie bei jedem Treffen einer BNI-Gruppe, wurden auch im Rahmen der Besuchertage wieder viele Geschäftsempfehlungen weitergegeben. Einen der großen Vorteile am BNI-Netzwerk-System fasste Michael Morgott, BNI Exekutive Direktor für Südbayern, kurz und prägnant zusammen: „Bei BNI wird nicht nur davon geredet, dass man enger zusammenarbeiten sollte, sondern die Zusammenarbeit wird direkt umgesetzt.“

Weg von der Ellbogenmentalität Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig zusammen zu arbeiten. Deswegen lautet auch das Motto von BNI: Wer gibt, gewinnt! So war es früher schon, dass man sich gegenseitig geholfen hat. In unserer Ellenbogengesellschaft werden diese Werte leider wenig gelebt. Umso wichtiger ist es, diese Werte wieder als Stärke zu nutzen – mit Taten und Zahlen, schwarz auf weiß. „Ich bin seit acht Jahren in der Unternehmergruppe „Claudius“. Heute kann ich klipp und klar sagen, ohne BNI hätte sich mein Unternehmen niemals so erfolgreich entwickelt. Durch das Netzwerk komme ich mit regionalen aber auch überregionalen Unternehmern zusammen und davon profitieren wir gegenseitig“, sagt Gregor Grimm, Immobiliensachverständiger aus Aichach.

Über BNI BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 8.211 Unternehmerteams in 71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist ein absolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk.

Gefällt mir