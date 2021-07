Konzert Tour: „Tina Schüssler rockt Stadthalle Neusäss mit Band und Impact“

Konzert Tour 2021 - Tina Schüssler & Band machen Stopp in Neusäss für ein Heimspiel



Tina Schüssler und Band rocken im September als erster großer Act seit Corona die Stadt Neusäss. Endlich wieder ein musikalisches Highlight in der Stadthalle nach dem langen kulturellen Corona-Stillstand. Die Stadt freut sich am 10. September auf ihre dreifache Box-Weltmeisterin Tina Schüssler, die im Musikbusiness eingeschlagen ist, Chartstürmerin wurde, mehrere Plattenverträge hat und mit ihrer Band durch Deutschland tourt. Sie schreibt/komponiert eigene Songs und veröffentlichte vor kurzem ihr Album „Verwirrte Welt“, welches überall im Handel erhältlich ist.

Durch Corona wurden über 60 Konzerte und die Europatour von Tina Schüssler abgesagt. So gründete sie mit ihrem Bassist Thomas Sedlmeier vor einem Jahr das Duo TS SPECIAL um mit kleiner Besatzung wenigstens zugelassene Open Air Konzerte spielen zu können. Mit großem Erfolg. Das Power-Duo ist ohne Pause in Tour und für sämtliche Anlässe gefragt.Mit ihren anderen Bandkollegen Sascha Gutmann (Gitarre) und Dany Kufner (Schlagzeug), feuerte das Energiebündel Fernsehauftritte, Livestreams und Autokonzerte.Die vier Qualitätsmusiker bewegen sich in den Genres Pop-Rock, Hard Rock und Neue Deutsche Härte. Seit 2021 sorgt Tina Schüssler für heftig Druck im Kessel, denn neben Rock präsentiert sie auch, passend zu ihrer brachialen Stimmgewalt die Neue Deutsche Härte (NDH). Sie ist die einzige bekannte Frontfrau in diesem Genre und wird jetzt schon neben Rammstein genannt, obwohl sie mit ihrer Einzigartigkeit mit nichts zu vergleichen ist. In den Startlöchern steht schon ein NDH-Rock Album, das sobald Corona wieder große Festivals zulässt, veröffentlicht wird.Die Stage wird kräftig vorgeglüht und mit der Band Impact aufgeheizt. Schreiende Gitarren mit geballter Hard Rock Wucht im Stil der Monsters of Rock Zeit. Die fünf Musiker werden vor Schüsslers Auftritt, schon mal die Fans zum Headbangen bringen.Das Powerpaket Schüssler steht seit 1992 positiv im Fokus der Medien und wird von Funk-/TV immer wieder als absolutes Phänomen und Unikat betitelt. Sie ist zudem TV-Moderatorin, Ringsprecherin und Schauspielerin. Tina feuert und punktet in jedem Bereich. Mit ihrer energiegeladenen, authentischen und professionellen Art, knallt sie eine unglaubliche Bühnenperformance und bringt damit die Massen zum Toben. Sie macht jedes Event, sowie Festival zu einem Highlight.Zusammen mit den Toten Hosen und den Ärzten ist sie als einzige Musikerin in Deutschland, ein offizieller Artist for Sea Shepherd, singt und fightet mit vielen Weltstars für den Erhalt unserer Meere und das Leben darin.eventim und Stadt Neusäss