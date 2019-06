Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes begann die Gemeindezeit und die Ausbreitung des Evangeliums. Neun Tage nach Christi Himmelfahrt feiern wir das Pfingstfest.Pfingsten ist nicht nur ein Tag, an den wir uns erinnern, ein historisches Ereignis in der Vergangenheit. Pfingsten ist aktuell. Diese Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gab, gilt jedem von uns im Hier und Heute. Pfingsten hat nie aufgehört, weil Jesus lebt und seine Zusagen unveränderlich sind. Jeder den Namen des Herrn Jesus anruft wird errettet werden, so steht es in der Bibel geschrieben und er gibt jeder Person dieselbe felsenfeste Zusage: „dass Gott ihm seinen Heiligen Geist senden wird und wir seine Kraft empfangen, sofern wir an den Namen Jesu glauben.Bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er mit seinen Jüngern darüber, dass wenn er sie nun verlassen wird, sie nicht allein bleiben, sondern der Heilige Geist ihnen zur Seite stehen wird: „…und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit (Joh. 14,16). Des Weiteren sagte Jesus: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“Wir haben es also nicht in erster Linie mit einem Wirken des Geistes zu tun, sondern mit einem Wirken Christi. Wer Christus sucht, findet auch den Heiligen Geist. Es ist also immer Christus selbst, der durch den Heiligen Geist in den Herzen der bekehrten Christen wohnt. Dass der Geist Gottes der Heilige Geist genannt wird, geschieht nicht so sehr wegen seiner Person (die in der Tat heilig ist), sondern wegen seines Auftrages, Christen zu heiligen. Heiligung ist ein Prozess, der in dem Augenblick beginnt, da ein Mensch gläubig wird. Christus wohnt durch den Heiligen Geist in dem Herzen eines Gläubigen und wirkt in ihm, ein rechtschaffenes Leben. Es ist Gottes Wille, dass Christen den Charakter Jesu Christi widerspiegeln.