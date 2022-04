Das Mobilitätskonzept für den Landkreis ist fertig!

Augsburg : Landratsamt |

Landkreis lädt Interessierte zur Abschlussveranstaltung ein

Um den Herausforderungen nachhaltiger Mobilität heute und zukünftig zu begegnen, hat der Landkreis Augsburg mit Unterstützung der B.A.U.M. Consult GmbH in den vergangenen Monaten ein Mobilitätskonzept erstellt. Nach einem einjährigen Erarbeitungsprozess lädt der Landkreis Augsburg nun am Donnerstag, 19. Mai 2022, 18 bis 20.30 Uhr, zur Abschlussveranstaltung „Mobilitätskonzept für den Landkreis Augsburg“ in das Berufliche Schulzentrum Neusäß, Landrat-Doktor-Frey-Straße 12, 86356 Neusäß ein. Im Rahmen der Veranstaltung können sich Interessierte über die Ergebnisse des Mobilitätskonzepts informieren. Weiterhin bekommen sie einen Einblick, wie sie sich bei der Umsetzung der jeweiligen Ziele künftig einbringen können. Zur besseren Planung der Veranstaltung ist eine Anmeldung unter https://events.baumgroup.de/Abschlussveranstaltung... oder per E-Mail an mobilitaet@LRA-a.bayern.de bis spätestens Freitag, 6. Mai 2022, notwendig.