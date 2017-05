Anzeige

"Auer Maidult" in München

Z. Zt. ist wieder die Auer "Maidult". Sie dauert vom 29.4. bis 7.5.2017 . Sie findet wie jedes Jahr auf dem Mariahilfsplatz in München statt.

Die Auer Dult lädt wieder zum Genießen, Bummeln, Schauen, Amüsieren, Essen und Trinken und Einkaufen ein.

Sie ist heute mit ihren zahlreichen Buden;

wie z. B. Süßigkeiten, Seifen, Edelsteinketten, Gewürzen, Textilien, Neuheiten, Antiquitäten und allerlei Trödel und noch so Manches mehr eine typisch Münchner Veranstaltung mit eigenem Flair.

Auf der Auer Dult gibt es den größten TÖPFER - und Geschirrmarkt Europas.

Es gibt dort noch ein kl. Riesenrad, Karussell, Schiffsschaukel und für's leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Seit Mai 2012 erklingt in der Mariahilfskirche ab und zu auch das Carillon - das einen fantastischen Klang hat.

Lassen sie sich / lass dir einen Besuch dorthin nicht entgehen.

