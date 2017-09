Landkreis Augsburg unterstützt Jungunternehmer

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Kostenlose Beratung für IT- und Medien-Gründer



Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Menschen ein großer Traum. Die eigene Geschäftsidee zu verwirklichen und künftig sein eigener Herr zu sein klingt verlockend. Doch wie stellt man das an? Welche Dinge sind wo zu beantragen? Wie hoch ist das Risiko? Wie viel Startkapital ist nötig? Fragen über Fragen, die von hochmotivierten, künftigen Unternehmern aus mangelnder Erfahrung oft nicht beantwortet werden können.Der Landkreis Augsburg hilft!In Zusammenarbeit mit dem Augsburger aiti-Park findeteine kostenfreie Beratung für IT- und Medien-Gründer statt. Angesprochen werden Gründungsinteressierte und junge Unternehmer/innen aus den Bereichen Medien, Software, Mechatronik, Informations- und Kommunikationstechnologie. In Einzelgesprächen steht der Geschäftsführer der IT Gründerzentrum GmbH Stefan Schimpfle als Experte für Fragen rund um den Sprung in die Selbstständigkeit zur Verfügung und gibt hilfreiche Tipps für die Startphase.Ansprechpartner:Herwig Leiter, Wirtschaftsförderer im Landratsamt.Telefon: 0821 / 3102-2198E-Mail: herwig.leiter@lra-a.bayern.deKostenfreie Beratung für IT- und Medien-GründerTag: Mittwoch, 20. September 2017Uhrzeit: 16 bis 18 UhrOrt: Landratsamt AugsburgPrinzregentenplatz 486150 Augsburg