Jugend als wichtiger Standortfaktor für Kommunen mit Zukunft

Strukturelle und demografische Entwicklungen machen Kinder, Jugendliche und junge Familien zu einem knappen und damit wertvollem Gut. Vor allem ländliche Gemeinden stehen vor der großen Herausforderung, dass Jugendliche oftmals die heimatlichen Gefilde verlassen.Eine gelingende Jugendpolitik, welche gute Möglichkeiten zur Beteiligung und Teilhabe für alle Jugendlichen bereitstellt, sollte für Gemeinden mit Zukunft ein wichtiges Ziel sein. Denn erst durch Beteiligung und durch Mitgestaltung wird der Wohnort für Jugendliche zur Heimatgemeinde und zu einem Ort zum Bleiben. Jugendbeteiligung ist demnach ein grundlegender Baustein einer sozialen Infrastruktur im Gemeinwesen.Die Kommunale Jugendarbeit des Amtes für Jugend und Familie im Landratsamt Augsburg lädt deshalb amzum Fachtag Jugendbeteiligung in den Großen Sitzungssaal des Landratsamtes, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, ein. Die Tagung soll den Stand der aktuellen Debatte aufzeigen, verschiedene Modelle vorstellen und Anregungen für die (politische) Auseinandersetzung mit dem Thema Jugendbeteiligung im Augsburger Land geben. Neben Impulsreferaten werden auch Workshops zu unterschiedlichsten Themen im Bereich Beteiligung angeboten.Der Fachtag richtet sich an Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Bürgermeister, Jugendbeauftragte, Mitarbeiter der Kommunalverwaltung, Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendbeteiligungsgremien, Schulleiter, Schülervertreter, Verbindungslehrkräfte sowie weitere Kooperationspartner, die sich mit diesem Thema befassen.Anmeldungen und Nachfragen nimmt Monika Seiler-Deffner von der Kommunalen Jugendarbeit unter Telefon 0821/3102-2679 oder via E-Mail Monika.Seiler-Deffner@lra-a.bayern.de entgegen.