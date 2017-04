Gewinner stehen fest

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Landrat Martin Sailer zieht die Gewinner des Landkreis-Gewinnspiels der afa 2017

Das Interesse am Gewinnspiel des Landkreises Augsburg auf der Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) war in diesem Jahr wieder überaus groß. Über 1000 Besucher haben die vier Fragen über das Augsburger Land und seine Partner auf der Frühjahrsmesse beantwortet. Nun zog „Glücksfee“ Landrat Martin Sailer im Landratsamt Augsburg die Gewinner. Neben tollen Sachpreisen wie Grillkoffern, Duschtüchern, Schokolade und Teesets gab es als Hauptpreis auch Fahrten in den Bayerischen Land-tag zu gewinnen. Spendiert wurden diese von den Abgeordneten Carolina Trautner, Dr. Simone Strohmayr, Herbert Woerlein und Harald Güller. Die Preise werden den glücklichen Gewinnern in den nächsten Tagen per Post zugeschickt.