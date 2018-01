AWO Ortsverein Aichach startet ins neue Jahr 2018

Aichach : Sitzungssaal der Stadt Aichach, Verwaltungsgebäude I, Tandlmarkt 13, 2. Stock |

Besuch im Sitzungssaal der Stadt Aichach

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt in Aichach startet in das neue Jahr 2018 mit einem Besuch im Sitzungssaal der Stadt Aichach. Geplant ist, dass wir vom 1. Bürgermeister der Stadt Aichach begrüßt werden. An diesem Nachmittag weißt der Bürgermeister auf die geplanten Projekte und Vorhaben der Stadt Aichach hin. Eine anstehende Diskussion um die spannende Entwicklung der zukünftigen Pläne rund um die Stadtentwicklung gibt Gelegenheit, seine persönliche Meinung einzubringen. Auch ein Blick in die Wirkungsstätte des Stadtrats gibt einen Einblick auf die demokratische Sicht der Dinge.



Treffpunkt ist am:

Donnerstag, den 18. Januar 2018 um 15.00 Uhr

im Sitzungssaal der Stadt Aichach, 3. Stock, Tandlmarkt 13.



Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen würden wir uns über eine Anmeldung freuen: Kristina Kolb-Djoka Tel. 0157-57082461 oder

Petra Schramek Tel. 87 03 91.