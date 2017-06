Aichach : Rathaus |

Am Sonntag, den 9. Juli 2017 feiert die Stadtkapelle Aichach ihr 30-jähriges Jubiläum mit einem Open-Air-Konzert am Stadtplatz vor dem Aichacher Rathaus.



Beginn ist um 18.30 Uhr



Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der TSV-Turnhalle, Donauwörther Straße 12, statt.



Der Eintritt ist frei!