Ausstellung "brush and lens", Sparkassen Galerie Schrobenhausen

In der Galerie der Sparkasse Schrobenhausen, Lehnbachplatz 1, findet vom 25. Oktober bis 17. Dezember eine Ausstellung von Herbert Hanika und Christina Bego statt.

Das Thema der Ausstellung ist: "brush and lens"

Malerische und fotografische Darstellung der Werke werden jeweils im Kontext präsentiert.

Die Bilder wurden in Öl gemalt und die Fotografien digital bearbeitet.

Zu jeweils einem Motiv gibt es ein Bild gemalt und daneben im Kontext als Fotografie.

So ist eine sehr sehenswerte und außergewöhnliche Ausstellung entstanden.

Öffnungszeiten: Während der üblichen Geschäftszeiten der Sparkasse.