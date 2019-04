Kreuzung Schulstraße / Am Plattenberg

Der Leichtathletik-Club Aichach ist in diesem Jahr Veranstalter der bayerischen Meisterschaft im 10 km Straßenlauf. Start und Ziel sind an der Kreuzung Schulstraße / Am Plattenberg.