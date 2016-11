Mensch und Biene freuen sich über blühende Streifen: Neusäß pflanzt mit Hilfe eines maschinellen Verfahrens die ersten Frühlingsboten

Am Kobel wurden die Blumenzwiebeln jetzt in einem Halbkreis unterhalb des Kobelkreuzes ausgebracht. Der Streifen umfasst hier eine Breite von zwei Metern. Bei der Grasfläche an der Oskar-von-Miller-Straße bei der Skulptur des Neusässers Wilhelm Spitzer ist ebenfalls ein zwei Meter breiter Streifen entstanden. Dieser wurde in Form einer geschwungenen Linie gezogen.Nun heißt es den Winter über warten bis die Blumen im Frühling ihre Köpfe heraus strecken und an den neuen Standorten Farbe ins Spiel bringen. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass Insekten wie Bienen und Hummeln mit diesen Frühlingsboten ihre erste Nahrung finden. Damit schafft die Stadt Neusäß nicht nur etwas fürs Auge, sondern erweist auch den Insekten einen Dienst.