Hilfe die bewegt - Max Bryan sammelte über 5000 EUR für Obdachlose

Max Bryan macht trotzdem weiter

EU-Bürger haben keine Chance

Von dem Geld will Max Bryan jetzt nicht nur seinem alten Kumpel und Weggefährten Klaus (61) helfen, sondern auch weitere Wohncontainer für Obdachlose aufstellen. So brauche der herzkranke Dieter auch noch eine Bleibe für den Winter und anderen Obdachlosen könne auf diesem Wege "auch noch geholfen werden"- so Bryan.Allerdings fehle noch ein Stellplatz für die Container. 250 Pastoren und Kirchen hat Max Bryan deswegen schon angeschrieben. Rückmeldung bislang: "Kein Platz" oder die Stadt erlaube die Aufstellung der Container nicht. Man sei aber "im Gespräch", so Bryan.Gesucht wird ein Stellplatz mit Stromanschluss.(VL) Angesichts der massenhaften Verschwendung von Steuergeldern im bislang ungeahntem Ausmaß ist die mangelnde Kooperation zur Aufstellung von Wohncontainern aus Privatinitiativen schon ein ziemlicher Skandal. Erst diese Woche meldete die Hamburger Mopo, dass zahlreiche für Flüchtlinge hergerichtete Containeranlagen leer stehen und kein Obdachloser darin wohnen darf, weil die Verträge zwischen Bürgerverein und Stadt dies verbieten.Quelle hier: http://www.mopo.de/hamburg/leere-erstaufnahmen-obd... Demnach zahlt die Stadt Hamburg 500.000 Euro jährlich für Container, die niemand bewohnen darf.Unermüdlich mobilisiert Max Bryan seine Freunde bei Facebook. 1600 Menschen folgen ihm bereits auf seiner Page ( www.maxbryan.com ) und nochmal so viele im Profil ( http://goo.gl/XK8Moq ). Seine Reichweite in den sozialen Netzwerken ist nicht zu unterschätzen und er nutzt diese Möglichkeiten um Anderen zu helfen. Das ist vorbildhaft!Beeindruckend auch, was der ehemalige Obdachlose und heutige Blogger aktuell so auf die Beine stellt. Max Bryan hat nicht nur 250 Hamburger Kirchen und Pastoren angeschrieben, er hat auch die 5000 EUR für Klaus quasi im Alleingang gesammelt. Es gab keine größeren Presseberichte - diesen Erfolg hat er ganz alleine geschafft - nur mit Hilfe seiner Facebook-Gemeinde, die über Jahre hin gewachsen ist und ihm treu zur Seite steht.Hut ab, vor so viel Engagement und Liebe zum Nächsten. Die Welt braucht mehr Menschen wie Max Bryan! Leute, die sich selbstlos für Andere einsetzen und gleichfalls Andere dazu ermutigen, selbst auch tätig zu werden. "Werdet Chancengeber" - ruft Max Bryan seinen Freunden immer wieder zu und tut es selbst auch. Er selbst ist wohl der zur Zeit größte Chancengeber für Hamburger Obdachlose, die sonst keiner haben will.Wer aus EU-Gebieten zureist und obdachlos wird, hat in Deutschland keine Chance. Die Kommunen sind nicht verpflichtet, die Obdachlosen unterzubringen und es gibt auch keinen Unterbringungsanspruch seitens der Betroffenen. Menschen aus Polen oder Rumänen erfrieren auf Deutschlands Straßen. Das ist bittere Realität im Jahre 2016.Hoffen wir, dass auch für diese Menschen mehr getan wird.