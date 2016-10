Meitingen : Bürgersaal Meitingen |

Landkreis Augsburg und Markt Meitingen veranstalten kostenfreien Informationstag für Frauen

Nach einer beruflichen Pause wirft der Wiedereinstieg viele Fragen auf. Welcher Job-Typ bin ich? Welche Jobs kommen infrage? Was kann ich verdienen? Wo kann ich mich weiterbilden? Bin ich dem gewachsen? Ist die Kinderbetreuung gesichert?Frauen, die länger aus dem Berufsleben ausgestiegen sind, haben oft Selbstzweifel, wenn es um den Wiedereinstieg ins Berufsleben geht. Mütter, die sich lange für ihre Kinder engagiert haben, ihren Mann unterstützt, im Elternbeirat aktiv waren oder anstrengendes Familienmanagement betrieben haben, verfügen über wertvolle Fähigkeiten, die für die Berufspraxis wichtig sind.Der Informationstag „Fit für den Beruf“ am 5. November 2016, von 10 bis 16 Uhr, im Bürgersaal Meitingen, Schloßstraße 4, soll Mut machen zum Durchstarten. Beratungsangebote zum Wiedereinstieg, zu Bewerbungsgesprächen, zur Teilzeitausbildung und zur Thematik „Mütter im Beruf“ können den ganzen Tag in Anspruch genommen wer-den. Für eine kostenfreie Kinderbetreuung während der Veranstaltung sowie Snacks und Getränke ist gesorgt.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Mathilde Weirather, Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Augsburg, Telefon: 0821/3102-2210,E-Mail: mathilde.weirather@lra-a.bayern.deElfriede Higl, Frauenbeauftragte Markt Meitingen Telefon: 08271/8199-34,E-Mail: e.higl@markt-meitingen.de