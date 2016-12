Die Judosparte freut sich auf Weihnachten

VfB Langenhagen. Zunächst schlich sich die Vorfreude auf Weihnachten in die Donnerstagsgruppe, die ihr letztes Training vor den Ferien mit Saft und Lebkuchen ausklingen ließen. Dann war die Freitagsgruppe dran. Hier gab es ein Training mit Weihnachtsmütze und Weihnachtsmemory und die Anfängergruppe musste noch einmal richtig schwitzen. Hier wurden auf der einen Seite die Übungen der Minimausprüfung absolviert und auf der anderen Seite das Prüfungsprogramm für den weißgelben Gürtel demonstriert. Am Ende des Trainings durften sich dann Dominik Plazanic, Lea Plazanic, Nicolai Königshofen, Nicolas Glöckner und Ramón Morales Vergin den weißgelben Gürtel umbinden. Berkay, Constantin, Eleftheria, Oskar, Paula, Ramadan, Saga, Santino und Silan freuten sich über die bestandene Minimausprüfung und nahmen stolz ihre Abzeichen entgegen. Am Wochenende dann erkundeten die Jugendlichen und Erwachsenen die Welt unter dem Hannoverschen Hauptbahnhof. Am Montag zeigten die Judomäuse dann ihr Können mit Lauschlauf, Schrittball, Rodeo und vielem mehr. Ihre neuen Abzeichen dürfen sich nun Alexander, Anna, Arne, Ben, Constantin, Emil, Henri, Lennart, Lio, Marius, Nila, Rahim und Stefan auf den Gürtel bügeln lassen. Auch bei den Judomäusen herrschte so kurz vor Weihnachten noch einmal große Aufregung, denn Ben Fuhrmann, Jannik Busse und Marlon Duckstein traten zu ihrer ersten Gürtelprüfung an. Aber auch sie absolvierten gekonnt die Fallschule, das Stand- und Bodenprogramm sowie die Übungskämpfe und dürfen sich nun den weißgelben Gürtel umbinden.Nach dem letzten Training am Dienstag in diesem Jahr machen die Judoka des VfB erst einmal Ferien, feiern Weihnachten und begrüßen das neue Jahr. Wo und wann wir in 2017 zu finden sind, verrät die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de – für die guten Vorsätze!