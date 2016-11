Hühnersüppchen mit Eierstich nach Mamas Rezept

Das beste Hausmittel gegen eine Erkältung ist ein heißes Hühnersüppchen, denn die steckt mit ihren Vitaminen und Mineralstoffen voller Power und bringt so das geschwächte Immunsystem wieder auf Trab. Das wusste schon meine Oma, und wenn wir Kinder früher mit Husten und Schnupfen nach Hause kamen, setzte auch meine Mutter sie nach diesem Rezept auf.





Kommt gut durch den Winter und guten Appetit!

1 Portion Hühnerklein2 Scheiben Sellerie4 Möhren1 große Stange Lauch250 g Suppennudeln1 Zwiebel2 Lorbeerblätter3 Stängel glatte Petersilie (davon die Blätter)SalzPfeffer3 Eier100 ml MilchSalzfrisch geriebene MuskatnussDas Hühnerklein gründlich waschen und in einen großen Topf geben. Kaltes Wasser zugießen bis die Hühnchenteile bedeckt sind, alles salzen und aufkochen lassen. Zwischendurch immer wieder mit einer Schöpfkelle den auftretenden Schaum abschöpfen. Das Suppengemüse putzen, die Hälfte in gröbere Stücke schneiden und mit den Lorbeerblättern und einer Zwiebel (mit Schale) zum Hühnchen geben. Alles für ca. 1 Stunde köcheln lassen. Die Zwiebelschale gibt der Suppe anschließend eine schöne Farbe.Das Hühnchen aus der Brühe nehmen und auf einem Teller beiseite stellen. Die Brühe durch ein Sieb in einen zweiten Topf gießen. Das restliche Suppengemüse in ca. 1 cm große Stücke schneiden und in der Brühe für ca. 8 Minuten köcheln lassen. Hühnchenfleisch von den Knochen lösen und mit zur Suppe geben. Mit Salz und ggf. Pfeffer abschmecken.In einem separaten Topf gesalzenes Wasser zum Kochen bringen und die Suppennudeln nach Anleitung darin garen. Nudeln abgießen und portionsweise in tiefe Teller oder Schälchen geben. Mit der Suppe aufgießen.Eier, Milch und Gewürze mit einer Gabel aufschlagen und die Mischung in einen Gefrierbeutel füllen. Den Beutel verknoten und in einem Topf mit Wasser für ca. 10 Minuten köcheln lassen, bis der Eierstich gestockt hat. Den Beutel aus dem Wasser nehmen, aufschneiden und den Eierstich in mundgerechte Stücke schneiden. Stich zur Suppe geben, die mit ein paar Blättchen glatter Petersilie serviert noch heiß genossen wird.Katjas Rezepte: http://www.myheimat.de/gruppen/-katjas-rezepte-424...